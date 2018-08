Špirić: Puko paradiranje Govedarice danas na Sokocu

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je Srni da obraćanje predsjednika SDS-a Vukote Govedarice danas u porti Manastira Svetog velikomučenika Georgija na Sokocu predstavlja puko paradiranje, jer je on, kako je rekao, u kamionu brašna pobjegao u Novi Sad, odakle je posmatrao rađanje Republike Srpske.

On je podsjetio da je Govedarica, govoreći na svečanoj akademiji povodom duhovno-kulturne manifestacije "Tebi goro Romanijo" održanoj danas u porti Manastira Svetog velikomučenika Georgija na Sokocu, rekao da se "danas sjećamo kako je to sve nekada bilo".



"Kaže on, `za neke je djelovalo suludo, ali za one koji su bili hrabri, koji su vjerovali, i koji su se odazvali na poziv srpskog naroda`, veli Govedarica, jer za to zaista postoji potreba, oni su iznijeli najveći teret na svojim leđima i zato im se zahvaljuje", rekao je Špirić.



On je istakao da je Govedarica, koga je nazvao estradnim predsjednikom SDS-a, zaboravio da sebe izdvoji u neke, za koje je, kako reče, izgledalo suludo, jer ni tada, kao ni danas, nije imao hrabrosti, niti vjerovanja, niti se odazvao na poziv srpskog naroda da brani i stvara Republiku Srpsku.



"Kako reče `preosvećeni vladika`, on je u kamionu brašna pobjegao u Novi Sad, odakle je posmatrao rađanje Republike Srpske. Zato njegovo obraćanje stvaraocima Republike Srpske predstavlja puko paradiranje", rekao je Špirić.



Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je novinarima na Ravnoj Romaniji da je današnji dan značajan za Republiku Srpsku.



"Danas se sjećamo kako je to sve nekada krenulo, što je za neke djelovalo suludo, a za one koji su bili hrabri, koji su vjerovali i koji su se odazvali na poziv srpskog naroda nije, jer je za to zaista postojala potreba. Oni su iznijeli najveći teret na svojim leđima i zato hvala svim ljudima koi su imali odvažnosti i hrabrosti da u ona teška vremena prepoznaju svoju SDS i da zajedno sa narodom iznesu sav taj teret koji su iznijeli", rekao je Govedarica.