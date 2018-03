Špirić: SNSD će ponuditi kandidate za ključne funkcije

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je danas da pregovori sa koalicionim partnerima o nastupu na predstojećim izborima teku dobro, ali da će SNSD u okviru tog političkog saveza ponuditi kandidate za srpskog člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske.

Špirić je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da će SNSD na oktobarskim izborima osvojiti ove pozicije. "Kada pobijedimo biće mjesta za sve ostale koalicione partnere u smislu pozicija, a sve sa ciljem da to bude harmonična koalicija", rekao je Špirić.

On je ocijenio da SNSD neće u parlamentu BiH dopustiti pokušaje izmjene Izbornog zakona BiH u smislu uvođenja kamera i skenera na biračkim mjestima, jer je cilj toga da male stranke dobiju parlamentarni status i da "kasnije međunarodni igrači sastavljaju vlast u BiH".

"Te tehničke inovacije nisu u skladu sa ljudskim pravima i slobodama, a mi ćemo biti pobjednici izbora šta god da se desi", poručio je Špirić.

On je na konferenciji za novinare iznio novu dokumentaciju u kojoj optužuje ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića za nezakonito falsifikovanje dokumenata.

Špirić je rekao da je Mektić dobio krivičnu prijavu, jer je 1997. godine lično ili preko komandira Stanice policije u Prnjavoru naredio da se sačine fiktivne saobraćajne dozvole za nekoliko lica.

On to potkrepljuje odgovarajućom dokumentacijom i tvrdi i da je Mektić u svojstvu načelnika Policijske stanice Prnjavor na isti način nezakonito registrovao nekoliko putničkih vozila.

Špirić je ponovio da je Mektić "prodavao nadgrobne spomenike" i time činio kriminalne radnje, kao i da Savez za promjene i Mektić "vode hibridni rat protiv Srpske i njenih značajnih ličnosti".

"Mektića za ministra nije postavio Savez za promjene, već neko izvana", rekao je Špirić.

Kada je riječ o navodnoj telefonskoj prepisci predsjednika Kluba poslanika SNSD-a u parlamentu BiH Staše Košarca u kojoj se tvrdi da Košarac utiče na uređivačku politiku RTRS-a, Špirić je rekao da su te hibridne informacije nevjerodostojne i da oni koji su to plasirali /visoki funkcioner SDS-a Aleksandra Pandurević/ imaju dnevne informacije iz Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH.

"To pokazuje strah SDS-a i niko ne ruši tako snažno tu stranku kao Mektić i Pandurević. OBA mora da ima parlamentarni nadzor", rekao je Špirić.

Kada je riječ o Strategiji spoljne politike BiH o kojoj nisu konsultovane institucije Srpske, Špirić je rekao da to pokazuje da je Savez za promjene "dovoljan sam sebi". "Ponašaju se po principu `što više BiH, a što manje Republike Srpske`. Ali narod je prozreo tu izdaju", rekao je Špirić.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da je ta stranka protiv tehničkih inovacija na planu izmjena Izbornog zakona BiH, jer se time, kako kaže, planira izborna krađa.

"SNSD ima daleko veću podršku birača od malih partija koje imaju jedan do dva odsto i to nećemo dozvoliti. Takve izmjene zakona su nesprovodive i to smatra i Centralna izborna komisija BiH. Cilj onih koji to namjeravaju je da ne dođe do izbora, da oni budu poništeni i da se promijeni izborna volja", ocijenio je Kovačević.

Govoreći o Strategiji spoljne politike BiH o kojoj nisu konsultovane institucije Srpske, Kovačević je upozorio da takvo ponašanje Saveza za promjene, uključujući zabranu ulaska u BiH moto-grupi "Noćni vukovi", nagovještava da bi ta politička grupacija mogla da u narednom periodu slijedi politiku EU kada je riječ o uvođenju sankcija Rusiji.