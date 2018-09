Špirić: Sankcije očajnički potez odlazeće ambasadorke Morin Kormak

Komentari: 5

Zaboravi INAT budi PAMETAN

samo RS i njen narod su bitni a sve ove necasne guzonje treba pred sud i u zatvor. ali nadam se da ce se politicki mentalitet rep. srbske jednog dana promijeniti i stvarati casne ljude koji rade dobro za rep. srbsku i nisu ni koruptni ni podanici turcima. prvo srbska pa tek onda svi drugi. a spiric . . . . who the fuck is spiric ? to je obican seljo u prada cipelama. sta od takvog ocekujete :-) postovani gosp. dodiku, molim vas da nas ne izdajete i da ne popustate i da istrajete. samo napred, zivjela rep. srbska u sastavu sa maticom srbijom. i da, ja nisam "bosanka", ja sam srbkinja, od oca srbina i majke srbkinje.