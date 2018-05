Špirić ponovo tražio raspravu o bezbjednosnoj situaciji

SARAJEVO - Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić pitao je danas predsjedavajućeg Doma Mladena Bosića zašto još u dnevni red sjednice nije uvršten njegov zahtjev od prije tri mjeseca da se raspravlja o bezbjednosnoj situaciji u BiH iz ugla izjava resornog ministra BiH Dragana Mektića o postojanju paravojske i parapolicije, uticaju intelektualaca i analitičara, te migrantske krize na bezbjednosnu situaciju.

Širić je, u okviru rasprava o dnevnom redu današnje sjednice, ukazao na to da Mektićeve izjave niko nije demantovao, dodajući da je ta laž nanijela ogromnu štetu unutar BiH i vani.

"Ne može ovaj parlament dozvoliti da posmatra da ljudi iznose dezinformacije i da misli da je to u redu. Griješimo ako većina misli da to treba da stavimo pod tepih. Nema preče stvari od bezbjednosti ili to stvarno nije bitno u BiH", istakao je Špirić.

Bosić je najavio da bi ovaj Špirićev zahtjev trebalo da se nađe na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Predstavničkog doma.

Komentarišući zahtjeve nekolicine, uglavnom opozicionih poslanika iz FBiH, da u dnevni red bude uvršten Izvještaj Evropske komisije o BiH za ovu godinu, koji je bio skinut drugi put, te na prijedlog poslanika Jasmina Emirića /A-SDA/ ponovo vraćen, Špirić je naglasio da parlament BiH u sadašnjem sazivu pokazuje malokrvnost koja teško da može da pomjeri procese integracija BiH u EU.

"Izvještaj Evropske komisije je surovo iskren. To je snimak stanja u BiH. U Izvještaju se navodi da su na neusvajanje zakona iz Reformske agende negativno uticale tenzije između vladajućih koalicionih stranaka. Sprovođenje brojnih reformi kasnilo je zbog nedostatka dogovora između vladajuće koalicije", pojasnio je Špirić.

Prema njegovom mišljenju, Savjet ministara treba da informiše parlament BiH šta je uradio da bi bili pokrenuti procesi evropskog integrisanja.

"Imamo li ijedan aktivni potez izvršne vlasti povodom ovog izvještaja. Ukoliko Savjet ministara nije u stanju da nam ponudi mjere koje će omogućiti da naredni izvještaj bude pozitivniji vodićemo površnu raspravu. Možemo li mi parlamentarci da uozbiljimo vladajuću koaliciju da radi na evropskom putu. Na nivou površnosti ovaj saziv parlamenta je od samog konstituisanja", konstatovao je Špirić.

U okviru rasprave o dnevnom redu poslanici su dosta govorili i o uvrštavanju u dnevni red Preporuka za reformu energetskog sektora.

Nakon rasprave o dnevnom redu sjednica je nastavljena komentarima na poslanička pitanja.