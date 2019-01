Spisak želja stranaka koje će činiti okosnicu Savjeta ministara BiH

SARAJEVO, MOSTAR - Iako nema naznaka kada bi moglo biti formirano Vijeće ministara BiH, stranke koje će činiti njegovu okosnicu već imaju želje koje bi resore preuzele.

Kako saznajemo, izvjesno je da će se koplja lomiti između SDA i HDZ-a oko dva najatraktivnija resora u Vijeću ministara BiH - Ministarstva finansija i trezora i Ministarstva vanjskih poslova. Podsjećamo, odranije se zna da predsjedavajući treba da bude iz reda Srba, ta da je kandidat stranaka iz RS za tu funkciju Zoran Tegeltija (SNSD).

Kako saznajemo, SDA želi da preuzme Ministarstvo finansija i trezora, na čijem je sada čelu kadar HDZ-a Vjekoslav Bevanda, dok bi u stolicu ministra inostranih poslova BiH trebalo da sjedne neko iz HDZ-a. Po političkim kuloarima kao najozbiljniji kandidat da naslijedi aktuelnog šefa bh. diplomatije Igora Crnatka (PDP) je lider HDZ-a Dragan Čović.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH i član Predsjedništva ove stranke, kazao je juče "Nezavisnim" da iz SDA dolaze tri različite poruke o formiranju Vijeća ministara i da niko nije naivan pa da ne shvati o čemu se tu radi.

"Prvo treba imenovati predsjedavajućeg Savjeta ministara, pa onda da ozbiljne partije razgovaraju o raspodjeli ministarstava. Kad dođe do imenovanja predsjedavajućeg, onda će SNSD da razmotri koje su to funkcije koje su najbolje za RS", kazao je Košarac. I Dušanka Majkić (SNSD), novoizabrani delegat u Domu naroda BiH iz RS, smatra da o raspodjeli ministarstava niko ne može govoriti dok se ne sjedne za sto i ne razgovara.

Halid Genjac, generalni sekretar SDA i poslanik u Predstavničkom domu BiH, rekao je "Nezavisnim" da prije imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara, koji će biti iz reda srpskog naroda, treba dogovoriti raspodjelu ministarstava između partnera u vlasti. Ističe da su dva najvažnija ministarstva - finansije i vanjski poslovi, te da će ta stranka tražiti jedno od ta dva resora. Na naše insistiranje da kaže koje ministarstvo njima više odgovara, Genjac je rekao:

"Svakako, Ministarstvo finansija i trezora BiH".

Njegov stranački kolega i bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović smatra da bi najbolja parlamentarna većina na nivou BiH bila ona SDA, HDZ, SNSD, SDP i DF.

"Vlast treba da profunkcionira i da što bolje odgovori na izazove", poručio je Džaferović.

U HDZ-u još ne otkrivaju karte, ali smo nezvanično saznali da pored vanjskih poslova žele da zadrže Ministarstvo pravde, koje sada vodi njihov kadar Josip Grubeša.

Dragan Čović, lider HDZ BiH, juče je u Mostaru rekao da je očekivao da će Vijeće ministara brzo biti formirano, te da je ta partija došla u situaciju da razgovara s tri stranke u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH, ali i FBiH.

"Mi želimo imati partnerski kapacitet sa svim bošnjačkim i srpskim strankama u formiranju vlasti", poručio je Čović.

Na pitanje da li je HDZ pregovarao s nekom strankom u vezi s formiranjem Vijeća ministara, Čović je kazao da će ono, kao i svaka druga institucija, raditi sve dok ne dođe nova vlast.

"Ovo Vijeće ministara može raditi sve dok parlament BiH ne imenuje novo, kao i Vlada FBiH. Zvali mi to i tehnički mandat, to je mandat koji se konzumira. Što se tiče Vlade FBiH, mislim da možemo završiti do kraja ovog mjeseca, barem gdje mi imamo dominantu ulogu za donošenje odluka", smatra Čović.

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva HDZ BiH je ponovljeno kako bez HDZ BiH i koalicijskih partnera iz Hrvatskog narodnog sabora neće moći napraviti vlast na bilo kom nivou u BiH, budući da se na proteklim izborima dobio puni legitimitet hrvatskog naroda.

Cvijanović: BiH smrznuta i ukočena

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da izjava hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, kojom uslovljava imenovanje Savjeta ministara, pokazuje "koliko je plitka sva ta politika".

Takođe, naglasila je da su Komšić i Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH, blokirali sve procese na evropskom putu i tako predodredili BiH za još jedan neuspjeh.

"Sasvim je jasno ko su pobjednici i kako se može formirati parlamentarna većina", kaže Cvijanovićeva i dodaje da je BiH smrznuta i ukočena zemlja i da joj nema spasa.

"SNSD ima predsjedavajućeg i ozbiljne ljude koji će sjediti u Savjetu ministara. Ovaj sadašnji saziv niti ima autoritet, niti kredibilitet, niti mogu preuzimati neke obaveze", kazala je Cvijanovićeva. Komšić je kao uslov da podrži imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije naveo usvajanje godišnjeg nacionalnog programa za NATO.

Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH, kaže da njegov kolega Željko Komšić i on ne uslovljavaju nikoga sa imenovanjem mandatara za sastav Vijeća ministara, nego samo zahtijevaju da se poštuju zakoni i usvojene procedure.

On je kazao da je na snazi zamjena teza, da on i Komšić ne uslovljavaju na bilo šta, nego uslovljavaju oni koji unilateralno odustaju od rješenja koja su usvojena zakonom i ranijim odlukama Predsjedništva BiH.

"Oni koji neće da poštuju zakone, vanjske politike, oni uslovljavaju", kaže on.