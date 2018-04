Spoljnopolitički analitičar iz BiH o svom iskustvu u Sjevernoj Koreji

SARAJEVO - Bosanskohercegovački spoljnopolitički analitičar Hajrudin Somun ispričao je svoje iskustvo dok je boravio u jednoj od najzatorenijih zemalja svijeta Sjevernoj Koreji.

"Ja sam bio u Sjevernoj Koreji i to je jedina zemlja u koju nisam više nikad poželio da odem. To je takav sistem, gori od sistema Envera Hodže u Albaniji. U apsolutnim sistemima uvijek postoji jedna rupa u koju se može ubaciti. Ja sam uletio kod predsjednika. Rekli su mi da ono što sam čuo kod njega ne smijem do kraja života nikad nikome reći, a to nije bilo ništa posebno. Sjećam se kad smo išli i gledali u ljude na kamionima, praznina u očima, ništa nisu znali. Sjeverna Koreja je daleko od svijeta, ostali su izolirani a da ne govorim druge detalje. Zamolio sam kamermana da slika djecu iz obdaništa, djeca kad su vidjela kameru pobjegla su u sporednu ulicu. Učili su ih da je kamera neprijatelj naroda. U Koreji nema zida historije, ničega. Srušili su sve", ispričao je Somun za televiziju "N1".

On je govorio i o pomirenju na Korejskom poluostrvu.

"Teško je brzo postići pomirenje, može se desiti da bude više kao trpljenje jednog i drugog sistema", rekao je Somun.

Na pitanje da li se desilo pomirenje vijeka on odgovara:

"Jako je dobro da se sastaju i potpisuju deklaracije, ali ne vjerujem da će do konačnog pomirenja doći. Zavisi šta podrazumijevati pod pomirenjem, to bi bila saradnja, posjete i ono što mi u Evropi smatramo pod pomirenjem. Dobro je da se sastanu prije nego dođe američki predsjednik Tramp. U čitavom svijetu vlada strah, jer u cijelom svijetu na vlast dolaze stranke, grupe, korporacije i ličnosti koje siju strah i Tramp je jedan od takvih. Pitanje je ko će to žnjati", kazao je Somun.

"U ovom momentu, Sjeverna Koreja je sa ovim svojim nuklearnim programom i balističkim raketama dokazala svoju silu i snagu, spremnost za dijalog, a ako je Tramp uplašio i jedne i druge, zavladao je strah u obje Koreje. Koreja je uvijek bila poligon nadmoći velikih sila. Tako su dvije Koreje nastale, sjever su osvojili Sovjeti a jug Amerikanci. Za ovih 65 godina nema mira, ali ni pomirenja", istakao je Somun.

Dodao je da će ova vrsta mira odgovarati i jednoj i drugoj strani.

"Ovaj mir će odgovarati i jednima i drugima. Na neki način dolazi do detanta, vidite da između Kine i Amerike čas zavlada dogovor, čas ne a to je jako važno za Sjevernu Koreju", istakao je Somun za "N1".

(N1)