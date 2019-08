"Sporazum u najboljem interesu Srpske, nema govora o putu u NATO"

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je sporazum, koji je u ime te stranke i koalicije okupljene oko SNSD-a potpisao sa liderima SDA i HDZ-a BiH, kao izbornim pobjednicima u FBiH, u najboljem interesu Republike Srpske i u potpunosti u skladu sa svim ranije utvrđenim politikama Srpske od kojih je najvažnija da se protivi putu u NATO.

"To je prvo o čemu smo postigli saglasnost. Nema puta u NATO dok se stav Srpske ne promijeni. Ako jednog dana politička volja u Srpskoj bude drugačija i ako bude stavljena van snage Rezolicija o vojnoj neutralnosti, onda će neko drugi pregovarati sa tih pozicija. Nas u ovom trenutku obavezuje ta Rezolucija", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

On je dodao da su se svi koji su pažljivo pročitali sporazum mogli uvjeriti da je sa strane Republike Srpske i SNSD-a učinjeno sve da bude formiran Savjet ministara u skladu sa izbornim rezultatima i promovisanim politikama Srpske.

"Mi smo davno rekli da nismo ti koji ćemo ginuti ili spašavati BiH, ali sgurno nismo ni ti na koje će neosnovano pasti kvalifikacija da mi nešto blokiramo i nešto nekome oduzimamo. Prvo Republika Srpska i njeni interesi, pa onda BiH koja ima institucije koje bi trebalo da servisiraju entitete bila je i ostala naša politika", naglasio je Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, ako su neki vjerovali da će SNSD izaći na izbore, dobiti podršku naroda i reći da neće da preuzme odgovornost i da će je prepustiti nekim drugima, onda takvi nisu ništa razumjeli.

"Mi smo izašli na izbore da pobijedimo katastrofalnu politiku uperenu protiv Republike Srpske koju su SDS i PDP vodili u Sarajevu proteklih godina. Pobijedili smo i sada želimo da uradimo sve da našu politiku, koja podrazumijeva da je Srpska prije svega, unesemo u zajedničke institucije, koje i jesu tu da budu servis Republike Srpske i Federacije BiH, a ne da budu institucije odakle se Srpska disciplinuje. To je razlika između nas i onih koji nas posljednjih dana napadaju", kaže Dodik.

Na pitanje da li je očekivao takva reagovanja nakon potpisivanja sporazuma o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je rekao da je pomalo iznenađen.

"Smiješno je kada čujem da je do sporazuma došlo iznenada. Izbori su održani prije 11 mjeseci i kako to može biti iznenada. Prije bih rekao da je sporazum došao sa nepotrebnim zakašnjenjem jer je svim učesnicima i prije 11 mjeseci bilo jasno na šta Srpska ne može pristati i ko su pobjednici u Republici Srpskoj. Jasno mi je što su čelnici SDS-a i PDP-a nezadovoljni i ne iznenađuju njihove reakcije iz kojih čitam samo jedno, a to je žal za ministarskim foteljama. I ništa više tu nema. Ne postoji kod njih briga za Republiku Srpsku, jer im je ona bila pastorče posljednjih četiri i po godine koliko sjede u Sarajevu", istakao je Dodik.

On je dodao da su SDS i PDP prije pet godina došli po glasove u Srpsku, a onda ih utopili u unitaristički probosanksi koncept koji je okupio te partije u odlazećem Savjetu ministra.

"Da li je iko zaboravio kako Šarović s visine poručuje Narodnoj skupštini Republike Srpske da mu ona ne može govoriti šta da radi. Njihovi birači im nisu dali ni tada podršku da rade protiv Srpske. Zato su četiri godine kasnije dobili oko 50.000 manje glasova. Da su SDS i PDP patriotske stranke, kako s vremena na vrijeme vole da se predstave, nikada ne bi ušli u vlast u Sarajevu znajući da su poraženi u Republici Srpskoj", naglasio je Dodik u intervjuu Srni.

Komentarišući tvrdnje da je mogao sa dva poslanika da napravi većinu u Srpskoj, Dodik je rekao da su Republika Srpska i njena vlada jedno, a sasvim drugo kada se ide u zajedničke institucije.

"Tamo nikada ne treba da idu oni koji su izbore izgubili u Srpskoj. I sada bih trebalo da polemišem sa onima koje je narod kaznio prije 11 mjeseci na izborima, a oni i nakon toga bezbrižno sjede na istim mjestima, neki primaju po dvije plate i nude se po Sarajevu za novi mandat, iako su ovoga puta još teže poraženi. Šta narod Srpske može da očekuje od nekoga ko povijene glave ode u Sarajevo - poltronstvo i sluganstvo, jer ih političko Sarajevo i gleda kroz broj glasova koje nose. Zato je važno da Republiku Srpsku tamo uvijek predstavljaju politički pobjednici iz Srpske, jer samo podrška naroda daje snagu jednoj političkoj partiji", istakao je Dodik.

Govoreći o optužbama koje dolaze iz opozicije da je ovim sporazumom pristao da BiH ide u NATO, Dodik ih je pozvao da pokažu član sporazuma u kojem to piše.

"Neka dokažu to što u očaju viču po svojim medijima. Mogu da pokažem dokumente koje su, da ne idem dalje, samo u posljednje četiri godine potpisali Mirko Šarović i Mladen Ivanić, a tiču se puta BiH u NATO. Oni su glasali za to i otkud im obraz, pravo i politička pristojnost da me išta pitaju, a ne još i lažno optuže", kaže Dodik.

On je podsjetio da je Ivanić na odlasku iz Predsjedništva BiH glasao za Strategiju spoljne politike u kojoj je NATO definisan jedan od prioroiteta BiH.

"Na to sam još tada javno upozoravao, apelovao i objašnjavao. Sve je bilo uzalud. I šta je na kraju bilo? Ivanić je to podržao, Predsjedništvo je to usvojilo. Taj dokument za koji je ne trepnuvši Ivanić glasao je sada na mom stolu. Ivanić mi je ostavio dokument koji nikako ne mogu da promijenim jer Komšić i DŽferović ni u ludilu ne bi glasali da NATO bude izbačen iz spoljnoplitičke strategije. O čemu onda Ivanić ikome može da drži slovo. Želim da građani Srpske dobro čuju i razumiju šta govorim. Možete li da zamislite šta će se otkriti ako se uradi analiza njihovog rada po ministartsvima u proteklih četiri i po godine", rekao je Dodik.

Komentarišući tvrdnje da je Srpska dobila najmanje važna ministarstva u Savjetu ministara, dok je istakao da i to kažu oni koji četiri godine vode jedno od tih minstarstava.

"To je neozbiljno. Mi ćemo imati predsjedavajućeg Savjeta mninistara, koji je po dosadašnjoj praksi i neformalni šef diplomatije, jer na brojnim forumima upravo on predstavlja BiH. Dobili smo dva suštinski bitna ministarstva kao što su spoljna trgovina i ekonomski odnosi i transport i komuninakcije. Zar neko misli da ta dva resora ne mogu biti od koristi Srpskoj", upitao je Dodik.

On je rekao da je druga opcija bila da traže ministarstva koja imaju zvučno ime, a u suštini ne nude mnogo, kao što su Ministarstvo bezbjedniosti ili Ministarstvo odbrane.

"Kažu možeš biti i možeš se zvati. Da li da biramo ministarstva koja imaju zvučno ime i nikakve benefite za Srpsku ili ona druga čiji naziv ne nosi takvu privlačnost, ali se odnosi na realan život. Oni oni koji znaju šta su realni problemi i kroz koja ministartsva se oni rješavaju znaju i zašto smo se borili za ova ministarstva. Apsolutno sam zadovoljan onim šta je dobila Srpska. Prvi put pored predsjdavjućeg Savjeta ministara imamo i tri ministarstva. Malo li je", istakao je Dodik.