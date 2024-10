Sprema li Dodik plan B za Banjaluku, Bijeljinu i Teslić?

BANJALUKA - SNSD je apsolutni pobjednik lokalnih izbora u BiH, ne samo kada je u pitanju Republika Srpska, već i kompletna BiH, budući da će ova stranka imati svojih 47 (grado)načelnika, a ako se u obzir uzmu lokalne zajednice u kojima su pobijedili njihovi koalicioni partneri, taj broj je 51.

Samo u Srpskoj, pobijedili su u 80 odsto lokalnih sredina.

Međutim, bar dio tih opština, kako kažu poznavaoci političke situacije, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, sigurno bi rado zamijenio za pobjede u Banjaluci, Bijeljini i Tesliću, u kojima su njegovi kandidati i na ovim izborima ubjedljivo izgubili.

Poraz u ove tri lokalne zajednice je sigurno teško pao Dodiku, iako je u izbornoj noći njegov nastup bio izuzetno smiren i pomirljiv.

Dodik je ovoga puta poručio da mu je žao što nisu uspjeli osvojiti Bijeljinu i Banjaluku, ali da su ponovo ubjedljivo najjača stranka u tim gradovima, koji, dodao je, nisu ništa više vrijedni od onih 47 u kojima je SNSD pobijedio.

Pomirljivim tonom Dodik je govorio da, prije svih Banjaluka, ne može funkcionisati kao što je to bio slučaj u prethodne četiri godine te da je cilj njen dalji razvoj.

Analizirajući ovakve poruke, može se izvući nekoliko pitanja. Prvo, da li će SNSD u naredne četiri godine nastaviti sa blokadama u skupštinama Bijeljine i Banjaluke i otvorenim sukobom sa liderom SDS-a Milanom Miličevićem, načelnikom Teslića, ili će ipak spustiti loptu svjestan da su za dvije godine opšti izbori na kojima je najavio ponovnu kandidaturu za predsjednika Republike Srpske, zbog čega će mu trebati svaki glas, pogotovo u najvećim lokalnim zajednicama.

Drugo, da li Dodikov pomirljivi ton znači da on priželjkuje da njegovi najljući oponenti spuste gard, kako bi lakše izašao na kraj sa njima ukoliko bude potrebno?

Možda se ova pitanja ne bi ni postavljala da su Banjaluka, Bijeljina i Teslić prešli u ruke vladajuće koalicije na čelu sa SNSD-om, ali pošto nije tako, šta onda planira Dodik?

"Miloradu Dodiku bilo je značajno da pobijedi u Banjaluci, Tesliću i u Trebinju. Da je to uspio, široj javnosti bi plasirao da ima podršku u najvećem gradu Srpske, da je pobijedio predsjednika SDS-a i da je pobijedio najglasnijeg opozicionara Nebojšu Vukanovića i da to nepobitno pokazuje da narod podržava njega i njegovu politiku. Uspio je da pobijedi samo u Trebinju, čime je njegova radost pomućena, ali s obzirom na ukupni rezultat i pobjedu kandidata SNSD-a u 47 lokalnih zajednica, on nema razloga za nezadovoljstvo", smatra novinar Darko Momić.

Odgovarajući na pitanje koje se tiče nastupa SNSD-a u Banjaluci, Momić je uvjeren da ova stranka neće blokirati rad gradonačelnika kao u protekle četiri godine.

"Vjerujem da će SNSD okupiti skupštinsku većinu, a da će Stanivukoviću dozvoliti da vodi grad, ali mu neće dozvoljavati neka nova zaduženja i na taj način nastojati da ga onemogući da se politički razmaše", izričit je Momić.

On za "Nezavisne novine" poručuje da je rano govoriti o narednim opštim izborima.

"Jer prije toga nas čeka kraj procesa protiv Dodika pred Sudom BiH, čiji epilog će odrediti sve buduće političke procese u BiH. Ukoliko bude oslobođen, u što sumnja i sam Dodik, opozicija ne mora ni da izlazi na opšte izbore 2026. godine, a ako bude osuđen, to će izazvati političke potrese čije razmjere ne znam i ne smijem da prognoziram", kategoričan je Momić.

Ima i onih koji ne očekuju da će doći do smirivanja strasti u odnosima SNSD/Dodik sa opozicijom.

"Naprotiv, očekujem još žustriju borbu, skandale i blokade. Nikada se kod nas strasti nisu smirivale pred izbore, ne vidim mogućnost da se to dogodi ni sada", kaže za "Nezavisne novine" Mirko Matić, politikolog.

Navodi da do dijaloga može doći samo ako sve strane pristanu na to, ali da je to u ovom času teško ostvarivo.

"Meni je teško da zamislim da trenutni politički lideri opozicije i vlasti u Republici Srpskoj vode kostruktivan dijalog, do njega može doći kada dođe do smjene generacija", dodaje Matić.

Oni koji prate politička dešavanja ističu još jednu stvar, a to je da lider SNSD-a ništa ne radi niti govori tek tako. Pored toga, neki smatraju da se može očekivati da opozicioni lideri uskoro budu pozvani na zajednički sastanak od strane Dodika, ali o tome, tek kada to bude na dnevnom redu.

