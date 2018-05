Sramno niska cijena: RAK dozvolu za 4G daje u bescjenje

SARAJEVO, BANJALUKA - Ukoliko bude prihvaćen prijedlog Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), Bosna i Hercegovina telekom operaterima dozvole za 4G mrežu daće u bescjenje, odnosno za svega 1,2 miliona KM po operateru, što je i do 200 puta manje nego što su po tom osnovu prihodovale zemlje regiona.

O koliko "bezobrazno" niskoj cijeni se radi, govori i podatak da je, recimo, GSM licenca plaćena 140 miliona KM po telekom operateru, a cijena UMTS (3G mreža) po operateru iznosila je 30 miliona KM. Sporno je i to što se u predloženoj odluci o dodjeli dozvole za 4G mreže navodi da će Savjet ministara BiH naknadno utvrditi način raspodjele sredstava, što do sada nije bilo s obzirom na to da se odmah u odluci preciziralo koliko pripada entitetima i za koje namjene.

Što se tiče cijene i sam RAK u obrazloženju Nacrta odluke o dodjeli 4G dozvole naveo je, između ostalog, da bi u poređenju sa cijenama koje su plaćali operateri u Evropskoj uniji najviša cijena dozvole u BiH za korištenje frekventnog spektra iznosila malo više od 291 milion KM ili 97 miliona KM po operateru, tako da nije jasno na osnovu koje računice je RAK došao do cijene od 1,2 miliona KM. Pored plaćanja pojedinačne dozvole, operateri su dužni plaćati i godišnju naknadu za korištenje spektra, a u ovom trenutku nije poznato koliko bi ona iznosila, osim procjena da bi tri dominantna telekom operatera u BiH po tom osnovu mogla uplatiti oko devet miliona KM godišnje.

U predloženoj odluci sporno je i to što je u većini zemalja ta odluka operaterima dodijeljena na period od deset godina, a u BiH bi to bilo na 15. Zanimljivo je da bi i telekom operateri u BiH, prema računici, mogli apsorbovati cijenu od 17,5 miliona KM za dozvolu po operateru, odnosno 52,5 miliona KM.

"Prema navedenim podacima koji su dobijeni od strane operatera, cijena dozvole koju je tržište u BiH u stanju apsorbovati bez većih promjena maloprodajnih cijena, pri trenutnom broju korisnika mobilne telefonije, trenutnog trogodišnjeg nivoa prihoda i nivoa investicija jeste 52,5 miliona, odnosno 17,5 miliona KM po operateru", navedeno je između ostalog u obrazloženju odluke.

U RAK-u nisu željeli odgovarati na pitanje zbog čega i na osnovu koje računice su predložili tako nisku cijenu za 4G dozvolu.

"Imajući u vidu da je u pitanju Nacrt odluke o dodjeli LTE dozvole, RAK je zauzeo stav da predloženi dokument neće komentarisati dok se o njemu ne izjasne nadležne institucije", rekli su nam u RAK-u.

Stručnjaci sa kojima smo razgovarali ostali su u čudu kada smo im rekli koliku cijenu za 4G dozvolu predlaže RAK, istovremeno pitajući se kako dozvola za 4G mrežu može biti jeftinija od dozvole za 3G mrežu.

"Na osnovu koje procjene i analize se došlo do tog iznosa. Ako znamo da je u Republici Srbiji dozvola za 4G na 800 MHz koštala 105 miliona evra, a za 1.800 MHz 21 milion evra, odnosno ukupno 126 miliona evra, kako je moguće da RAK predloži iznos od 1,2 miliona KM za vrijednost dozvole. Ukupna vrijednost dozvole za 4G mrežu u Crnoj Gori iznosila je 50 miliona evra, a u Hrvatskoj više od 40 miliona evra. U tim zemljama dozvole su izdate na period od deset godina sa mogućnošću proširenja na još dvije godine, a kod nas se dozvola izdaje na 15 godina. U Srbiji je, recimo, bio rok za završetak mreže do godinu dana, a kod nas se daje rok od tri godine", ispričao nam je jedan od sagovornika koji ne želi da mu navodimo ime.