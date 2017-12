Srbi izbjegli iz FBiH traže pomoć: Spriječiti scenario otimanja imovine

BANJALUKA - Bez organizovanog pristupa i pomoći Republike Srpske velika površina zemljišta koje je u vlasništvu Srba, a nalazi se u Federaciji BiH mogla bi biti oduzeta, odnosno kroz pravni postupak upisana na državu, i taj scenario se, prema mišljenju ljudi iz udruženja koja okupljaju Srbe iz FBiH, ne smije dozvoliti.

"To je jedna od najvećih katastrofa. Nije samo ugrožena imovina Srba, već i interesi RS, ali o tome niko neće i ne želi da vodi računa. Prvo ljudi, kad s njima razgovarate, kažu šta ću 'ganjati', to ionako ne vrijedi ništa. Sve je prepušteno ljudima da sami to rade, a što nije jednostavno", rekao je Boško Stoisavljević, predsjednik Udruženja "Una", koje okuplja ljude porijekom iz Bihaća.

On kaže da se taj problem jednostavno može riješiti te da je potrebno samo malo volje kako bi se ljudi koji žive van FBiH i uglavnom u Srbiji organizovali, popunili formular i to predali nadležnim sudovima.

"Tim papirom na kojem prijavljuju svoju imovinu bili bi zaštićeni. To nije ni previše skupo, ali jednostavno država se mora uključiti. Mi smo već imali problema u Bihaću kada su stratište Srba iz Drugog svjetskog rata pokušali prepisati, ali smo to svojom upornošću spriječili", rekao je Stoisavljević.

Podsjećanja radi, Federacija BiH uveliko sprovodi postupak usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga, o kojem izbjegli Srbi kao vlasnici 6.400 kilometara kvadratnih imovine u FBiH praktično nemaju pojma. Suština je u tome da Federacija BiH pozive za sređivanje knjiga na nekoj katastarskoj opštini objavljuje u "Službenom glasniku" ili lokalnim novinama koje su Srbima koji ne žive na tom području nedostupni, a ukoliko se neko ne javi u roku od 60 dana, počinje postupak koji omogućava da se ta imovina Srba za koju se niko nije javio uknjiži na državu BiH.