Srbi poručili Incku da nametne i plate i izbore

SARAJEVO - Blokada institucija BiH, ukoliko se produži i u septembru, mogla bi dovesti do obustave isplate plata zaposlenima u državnim institucijama s obzirom na to da nije usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu, a da odluka o privremenom finansiranju koju je donijelo Vijeće ministara važi do septembra. Takođe, postoji mogućnost i blokade izbornog procesa u BiH s obzirom na to da je 2022. godina izbora.

I dok u Federaciji BiH to vide kao kršenje Ustava i zakona, iz Republike Srpske poručuju da se obrate Uredu visokog predstavnika, koji je nametnuo izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, te da on isto tako može da nametne budžet i ostalo, s obzirom na to da je preuzeo ingerencije Parlamentarne skupštine.

Snježana Novaković Bursać, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kazala je za "Nezavisne" da ne zna kako funkcioniše sistem finansiranja u institucijama BiH u tehničkom smislu, da nije upoznata sa detaljima "te da sva pitanja o budžetu i izborima, možemo uputiti Kancelariji visokog predstavnika i Incku lično".

"Ako se već drznuo da donosi zakone, nek se onda upliće u sve živo i ko god podržava donošenje zakona od strane visokog predstavnika, znači da podržava protektorat i mi nećemo da učestvujemo u ovome. Postavlja se pitanje smisla učešća u parlamentu ako drugi imaju ovlaštenja", kazala je Novaković Bursaćeva te dodala da će ovo uticati na sve, ali da ne vidi odgovornost predstavnika Republike Srpske, nego onoga ko se usudio da uzurpira zakonodavna ovlaštenja.

Mira Pekić (PDP), poslanica u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" kaže da su predstavnici iz Republike Srpske potpuno svjesni svih obaveza i svih zakona koji su u proceduri i da budžet zajedničkih institucija nije još donesen te da je to politička priča i da treba postaviti pitanje koalicionim partnerima zašto budžet nije donesen u decembru prošle godine.

"Mi smo svjesni svih obaveza, ali nametanje bilo kakvih zakona ili bilo kakvih rješenja od strane visokog predstavnika nama iz Republike Srpske sasvim je dovoljan razlog da ne učestvujemo u odlučivanju i da donesemo odluku kakvu smo donijeli. Sa druge strane, postavlja se pitanje, ako je visoki predstavnik nametnuo izmjene jednog zakona, isto tako može da nametne i zakon o budžetu, izborni zakon i sve drugo", kaže Pekićeva.

Dodaje da se sad postavlja pitanje da li je uopšte potreban parlament BiH da odlučuje i da radi u ovom sastavu i na ovaj način.

Adil Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" ističe da je nezahvalno kazati šta bi bilo kad bi bilo, ali da, ukoliko bi se nastavila blokada institucija od strane poslanika, delegata i ministara iz Republike Srpske, to bi značilo ozbiljno kršenje Ustava i Dejtonskog sporazum i zakona.

"Kada je u pitanju neusvajanje budžeta, znate da je budžet trebalo da usvojimo još u decembru prošle godine, ali Vijeće ministara nas je, nažalost, svojim neradom dovelo do toga da budžet usvajamo polovinom ove godine. Naravno, zakon je predvidio odluku o privremenom finansiranju", kazao je Osmanović.

Ističe da ne može doći do blokade izbora 2022. godine te da je pred vlastima u BiH da pokušaju implementirati presude Suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH te da, ukoliko se to ne postigne, onda imamo važeći izborni zakon BiH, prema kojem smo do sada održavali izbore.

Saša Magazinović, šef Kluba SDP BiH u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" je rekao da vjeruje da izborni proces u BiH može biti doveden u pitanje ovim blokadama te da vjeruje da je to jedna od strategija.

"Sa druge strane, ne vjerujem da će iko ovdje ostati bez plate, jer ovdje svaka pobuna traje dok ne dođe vrijeme da se isplati plata, a onda se sve zaboravi. Mislim da će ministri iz Republike Srpske doći na sjednicu Vijeća minsitara i donijeti odluku o privremenom finansiranju, a nakon što je Milorad Dodik, lider SNSD-a, prvi otišao na posao u Predsjedništvo BiH, a prethodno je rekao da neće", poručio je Magazinović.

Slavo Kukić, sociolog i univerzitetski profesor iz Mostara, za "Nezavisne" kaže da ne vjeruje da će doći do obustave plata zaposlenima u institucijama BiH, a ni do blokade izbornog procesa.

"Naći će Milorad Dodik način kako da svoje činovnike u državnim institucijama isplati. Ne vjerujem da će doći do blokade izbornog procesa, iako ne treba isključiti mogućnost da se izbori prolongiraju zbog kojekakvih marifetluka u vezi sa finansiranjem. Generalno, mislim da sve ovo ne treba previše dramatizirati, zbog toga što je to sve ispitivanje pulsa visokom predstavniku koji dolazi u BiH, ali i odlučnosti centara moći, prije svega SAD i EU", kazao je Kukić.

Tanja Topić, politčka analitičarka iz Banjaluke, za "Nezavisne" kaže da smatra da političari iz Republike Srpske neće ići tako daleko da armiju usvojih glasača ostave bez plata, jer bi to bio "pucanj u sopstvenu nogu" te da je to samo "pokazivanje zuba" drugim političkim akterima i međunarodnoj zajednici.