"Srbi postali mala, obespravljena zajednica"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da su hrvatskom zločinačkom vojno-policijskom akcijom "Oluja" Srbi u toj zemlji od konstitutivnog naroda postali mala, obespravljena, zajednica i istakao da je javna tajna da je dato na desetina miliona evra za slobodu hrvatskog generala Ante Gotovine.

Dodik je naglasio da je "Oluja" bila smišljena akcija kojom su sa svojih vjekovnih ognjišta protjerani Srbi i da zato etničko čišćenje niko nije odgovarao.

"Ta akcija 'Oluja' nije nešto samo da se na ovaj ili onaj način obilježi u Hrvatskoj. To je pitanje ukupnih srpsko-hrvatskih odnosa", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.

On je dodao da je odlazak na obilježavanje u Knin potpredsjednika Vlade Hrvatske Borisa Miloševića iz Samostalne demokratske srpske stranke "Hrvatska iskoristila da pokaže kvazi-demokratsko lice".

"Miloševićev odlazak tamo nije bila laka odluka, ali on je to odlučio i to je bio njegog izbor. Srbi su prije tamo bili konstitutivan narod, a sada su zajednica samo. Više od 220 hiljada Srba i dvije hiljade ubijenih i nestalih bilans su te akcije za koju niko nije odgovarao. Javna je tajna da je dato desetina miliona evra da se plati sloboda generala Gotovine", istakao je Dodik.

On nije htio da komentariše najavu predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je, navodno, odlučio da u septembru prisustvuje obilježavanju stradanja srpskih civila u Varivodama tokom posljednjeg rata.

Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", tokom "Oluje" iz svojih domova protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine operaciju "Oluja" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je "Oluja" imala sve karakteristike genocida.