Srbi strahuju da će i suđenje za Dobrovoljačku biti farsa

SARAJEVO, BANJALUKA - Statusna konferencija pred početak suđenja Ejupu Ganiću i još devetorici nekadašnjih vojnih i policijskih funkcionera za zločine u Dobrovoljačkoj ulici, počinjene 3. maja 1992. godine u Sarajevu, zakazana je za danas u Sudu BiH, a u Srpskoj strahuju da će i ovo suđenje biti pretvoreno u farsu, baš kao i mnoga prethodna.

U ovom predmetu, uz Ganića, nekadašnjeg člana Predsjedništva RBiH, optužnica je potvrđena i protiv Zaima Backovića, kao člana Operativnog štaba Teritorijalne odbrane (TO) RBiH, Hasana Efendića, kao komandanta Republičkog štaba TO BiH, Hamida Bahta kao komandanta Opštinskog štaba TO Stari Grad Sarajevo, te Fikreta Muslimovića, kao načelnika bezbjednosti u Republičkom štabu TO BiH.

Optuženi su i Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik Štaba MUP-a RBiH, Bakir Alispahić, kao načelnik Centra službi bezbjednosti Sarajevo i član Štaba MUP-a RBiH, Enes Bezdrob, kao načelnik SJB Stari Grad, Ismet Dahić, kao komandir Policijske stanice Stari Grad, i Mahir Žiško, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina.

Za njih bi danas trebalo da bude dogovoren početak suđenja, što podrazumijeva čitanje optužnice i uvodne riječi stranaka, ali i određena dinamika koja se prije svega odnosi na dokaze, koje će prvo izvoditi Tužilaštvo BiH.

Uoči statusne konferencije, Veljko Lazić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, kaže da je ovo suđenje trebalo zakazati prije 27 godina.

"Trebalo je do sada da odleže pola kazne. Evo, i sad se ovo oteže unedogled i ko zna do kada će to trajati. Mi nemamo povjerenja ni u Tužilaštvo ni u Sud BiH kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina izvršenih nad srpskim narodom. Mi više ne očekujemo ništa, biće to nekakva farsa", naveo je Lazić za "Nezavisne novine".

Slično ističe i Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske (BORS), koji napominje da se, na osnovu dosadašnjeg iskustva, takođe plaši da će epilog ovog procesa biti pretvoren u farsu.

"Mene čudi da i Ganić nije napustio teritoriju BiH, kao neki, koji su već presuđeni. Ali, eto, nama Srbima ostaje tračak nade da će pravda i pravo jednom pobijediti politička djelovanja te da će napokon neko i sa druge strane biti izveden pred lice pravde i da će mu se suditi po pravilima koja propisuje zakon. Ako se bude tako sudilo, Ganić bi trebalo da dobije dugogodišnju robiju", rekao je Ostojić za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, Ganić i ostalih devet optuženih u ovom dugo očekivanom predmetu izjasnili su se da nisu krivi po optužnici u kojoj je navedeno da je tokom ovog napada, izvedenog 3. maja 1992. godine, ubijeno osam žrtava sa utvrđenim identitetom, uključujući civile i sanitetsko osoblje.

Sud BiH potvrdio je 12. maja optužnicu Tužilaštva BiH za napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN, a 12. jula je održano izjašnjenje o krivici, koju su svi optuženi odbacili.

Sudija Braco Stupar tada je najavio da bi glavni pretres u ovom predmetu trebalo da bude zakazan u roku od 60 dana.