Srbi u HNK konačno postali konstitutivni

MOSTAR - Sa 26 glasova za i jednim protiv u ponedjeljak je Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila amandmane na Ustav HNK kojima se osigurava konstitutivnost srpskog naroda, ravnopravna upotreba jezika i pisama te ispravka i usklađivanje naziva bosanski jezik s Ustavom Federacije BiH.

Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine HNK, kazao je da je Kolegijum Skupštine zajedno sa klubovima naroda u proteklom periodu pokušavao doći do prihvatljivog rješenja.

"To se, prije svega, odnosilo na rješenje koje će obuhvatiti izvršenje presude Ustavnog suda FBiH u djelu koji se odnosi na konstitutivnost srpskog naroda, ravnopravnu upotrebu jezika i pisama. Naravno, treba da nastavimo dalje procedure koje se odnose na izmjene Ustava, ali usvajanjem ovih šest amandmana riješili smo goruća i najvažnija pitanja", kazao je Špago.

Tomislav Martinović, zamjenik predsjedavajućeg Kantonalne skupštine, izrazio je nadu da će se ova dobra poruka iz Mostara i Hercegovine čuti malo dalje, kada su u pitanju i izmjene Izbornog zakona.

"Nadam se da ćemo u tom pravcu biti apsolutno i potpuno dosljedni i osigurati predstavnicima konstitutivnih naroda da sami upravljaju svojom politčkom sudbinom", naveo je Martinović.

S druge strane, Dušan Golo, predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru, kaže da se izmjenom Ustava HNK neće dobiti ništa jer Srbi su po Ustavu FBiH konstitutivni narod, a taj ustav ima sublimaciju nad ustavima kantona.

"Ako je to pokazatelj da se neke stvari mijenjaju, onda je to dobro, ali ako opet budemo morali čekati 20 godina da se nešto promijeni, to nam ne znači ništa. Mislili smo i da će se ulaskom Srbina u Gradsko vijeće Mostara nešto promijeniti, međutim taj čovjek ne razgovara s bazom i po mišljenje ide u Banjaluku, što je pogubno za Srbe koji su preostali u Mostaru", rekao je Golo komentarišući odluku Skupštine HNK kojom se osigurava konstitutivnost srpskog naroda u HNK.

Vesna Saradžić, poslanica SDP-a, podsjetila je na to da je puno vremena prošlo otkad je Klub poslanika Srba u Skupštini HNK uputio amandmane na Ustav HNK.

Kazala je da je to bilo 2016. godine s namjerom da se isprave diskriminatorske odredbe Ustava koje ne prepoznaju građane srpske nacionalnosti u HNK. Nedugo poslije, Klub Bošnjaka je zatražio isto, nakon čega su objedinjeni amandmani, a što je rezultiralo presudom Ustavnog suda FBiH.

"Rok za implementaciju presude je istekao 2018. i mi smo nebrojeno puta pokušavali to staviti na dnevni red, međutim Vlada nije davala svoje mišljenje. Tek kada je većina delegata iz Kluba Hrvata zatražila izmjene, Vlada je djelovala ekspresno i dala svoje mišljenje. Pozdravljam i drago mi je, ali ovim se ne implementira presuda Ustavnog suda FBiH iz 2018", rekla je Saradžićeva.