Srbi ubijeđeni da Ćamil Duraković cilja fotelju potpredsjednika Srpske

SREBRENICA - Lideri srpskih stranaka u Srebrenici uvjereni su da je retorika Ćamila Durakovića, predsjednika lokalne skupštine opštine (SO), priprema za kandidaturu za funkciju potpredsjednika Srpske na narednim opštim izborima, dok on kaže da je o tome rano govoriti, ali ne isključuje ništa te dodaje da ambicija nije grijeh.

Izvori "Nezavisnih novina" iz reda srpskih stranaka u Srebrenici tvrde da Duraković, koji je na pragu smjene sa pozicije predsjednika lokalnog parlamenta, svaku priliku koristi da omalovaži interese srpskog naroda te da je njegov cilj jasan.

"Zašto on to radi? On to radi zato što se priprema za kandidaturu za potpredsjednika Republike Srpske. U to sam potpuno siguran. Već je na lokalnom nivou to podržano, a sada se čeka i saglasnost vrha SDA. On se priprema za to. I na prošlim opštim izborima bio je kandidat, ali nezavisni, pa ga je Ramiz Salkić pobijedio", kaže naš izvor.

Momčilo Cvjetinović, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Srebrenica, smatra da će Duraković biti kandidat za potpredsjednika Srpske.

"Sva agresivna politika Ćamila Durakovića usmjerena je na to da dobije saglasnost SDA za kandidaturu za potpredsjednika Republike Srpske", rekao je Cvjetinović u izjavi za "Nezavisne novine".

Da sve ukazuje na to da Duraković cilja funkciju potpredsjednika Srpske, smatra i Radomir Pavlović, predsjednik SNSD-a u Srebrenici.

"On puca na tu poziciju i sva ova situacija mu baš odgovara. On će ovu smjenu koristiti za kandidovanje za potpredsjednika Srpske", rekao je Pavlović u izjavi za "Nezavisne novine".

Duraković, sa druge strane, ističe da su daleko izbori, te da, kako naglašava, još nije imao nikakva razmatranja u vezi s tim pitanjem.

"Za iduće izbore, vjerujte, još nemam nikakve planove, niti sam i sa kim razgovarao na tu temu. Ali, vidite, ambicija nije grijeh. Svako ko se ozbiljno bavi politikom želi da napreduje. Ne isključujem ja ništa u politici", rekao je Duraković za "Nezavisne novine".

Bivšem načelniku opštine Srebrenica, Durakoviću, po svemu sudeći, sredinom idućeg mjeseca mogla bi se izmaći fotelja prvog čovjeka lokalnog parlamenta, jer je 15 srpskih odbornika odlučno u namjeri da glasaju za njegovu smjenu, za koju je dovoljno 11 ruku.

Podsjetimo da će Skupština opštine Srebrenica nakon ljetne pauze staviti na dnevni red smjenu Durakovića, potvrdio je krajem prošlog mjeseca srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Stavićemo smjenu Durakovića na dnevni red zbog progona novinara. U tom pogledu postoji konsenzus svih političkih stranaka iz Srpske", rekao je ranije Dodik.

Duraković je prethodno objavio na društvenim mrežama da je Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv novinara RTRS Branimira Đuričića zbog njegovog stava o Srebrenici iznesenog na Twitteru.