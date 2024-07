Srbi za Trampa, Bošnjaci za Bajdena, Hrvati ravnodušni

BANJALUKA - Izbori za američkog predsjednika prate se i u zemljama zapadnog Balkana, a prema izjavama političara, analitičara, novinara i drugih javnih ličnosti, jasno se vidi i preferencija naroda u BiH i u cijelom regionu koga bi željeli vidjeti u Bijeloj kući.

Za najveći dio Srba najbolji predsjednik Amerike bi bio bivši predsjednik Donald Tramp, a Džoa Bajdena, sadašnjeg američkog predsjednika, doživljavaju kao pobornika američke politike iz devedesetih godina, kada je NATO bombardovao Srbiju i omogućio Kosovu da pokrene proces osamostaljenja od Srbije.

Za Bošnjake, kao i Albance, najbolji predsjednik bi bio Bajden upravo jer ga doživljavaju u kontekstu američke politike devedesetih, mada je entuzijazam donekle spao početkom rata u Gazi, kojeg muslimani u svijetu generalno vide kao rat podrške Izraelu na štetu Palestinaca. Zanimljivo je, međutim, da je pod vodstvom Edija Rame, predsjednika Albanije, došlo do određenog simpatisanja Trampa, a članovi njegove porodice, kao i u Beogradu, pokreću lukrativne poslove uz blagoslov tamošnjih vlasti.

Hrvati su, kako se čini, najmanje entuzijastični prema bilo kome od dva kandidata i uglavnom smatraju da na njihove živote neće značajnije uticati bilo koji od dva kandidata kao budući ili sadašnji predsjednik Amerike.

Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, smatra da Tramp među Srbima uživa veliku podršku jer je u svom mandatu, kako ističe, pokazao razumijevanje za poziciju Srba, posebno nakon imenovanja Ričarda Grenela kao svog specijalnog izaslanika za region.

"On je stao na stranu srpskih politika sad kad nije bio obavezan, nakon što je Bajden došao na mjesto predsjednika. U tom smislu, među Srbima je stvoren utisak da će Tramp više pogodovati srpskim politikama", rekao je Šolaja za "Nezavisne novine". On, međutim, i naglašava da se do sada pokazalo da se američka politika u regionu teško mijenja, što se pokazalo i na primjeru sankcija.

"Nakon svakih izbora svi očekuju da će sankcije biti dignute, a u praksi one traju čak i decenijama i da to neće ići tako lako. Kroz te filtere ćemo moći da sagledamo odnos Amerike prema ovom dijelu Evrope u narednom periodu", smatra Šolaja.

Sead Numanović, sarajevski novinar i urednik portala Politicki.ba, kaže da svi narodi Balkana na neki način smatraju da se američki predsjednik budi i ide na spavanje s njihovom zemljom u mislima.

"Kada je Bajden izabran za predsjednika, u Sarajevu su organizirane kolone automobila koje su to proslavile. Nije im se isplatilo. Kada je Tramp izabran za predsjednika SAD, u Beogradu su feštali. Nije im se isplatilo. Ko god da bude izabran, to neće značiti ništa posebno za cijeli naš region. Jednostavno, ni Tramp, a u posljednje vrijeme ni Bajden, ni ne znaju gdje je Balkan, a kamoli BiH", ističe Numanović za "Nezavisne novine".

Žarko Puhovski, ugledni hrvatski profesor, ističe da u Hrvatskoj nema mnogo svijesti o izborima u Americi, i o tome da se tamo, praktično, bira predsjednik svijeta.

Kada je riječ o političarima, on ocjenjuje da hrvatska desnica više preferira Trampa zbog njegovih svjetonazora, a da hrvatski centar i ljevicu Bajden odbija, prvenstveno zbog svojih loših javnih nastupa.

Puhovski za "Nezavisne novine" ocjenjuje da Amerika bira između "tupavca" i "senilka", i da je to posebna tragedija za svijet.

"Bajden u svom programu ima neke elemente socijalne dobrobiti slično onom što ima EU, tako da, kakav god bio, vjerojatno je bolja varijanta za SAD, ali Tramp je bolji za svijet jer će vjerojatno manje ubijati u inozemstvu", smatra Puhovski.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.