Srbija gradi auto-put punom parom, u BiH nema bagera na terenu

SARAJEVO, BEOGRAD - Vlasti u Srbiji ogorčene su jer u Bosni i Hercegovini još nije počela izgradnja auto-puta koji će povezati Sarajevo i Beograd te poručuju da oni već uveliko rade na tom velikom projektu.

Sa druge strane, nadležni u BiH još ne znaju tačan datum kada bi bageri trebalo da upale svoje motore na našoj strani, s tim što bi se to u Srpskoj moglo dogoditi ove godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je očigledno razočaran što bh. strana nije počela s radovima.

"Ukoliko nećete da gradite put Višegrad - Sarajevo, dajte, samo nam to recite konačno. Mi ćemo za godinu i nešto dana da završimo kompletnih 19 kilometara od Kuzmina do Sremske Rače ka Bijeljini, oni nisu ni počeli. Evo, mi ćemo da damo 100 miliona evra Republici Srpskoj da se izgradi do Bijeljine, sve je u redu i to smo dogovorili, ali dajte, recite nam hoćete li da gradite ili ne", pita Vučić. Sa druge strane, Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH, tvrdi da su na potezu resorna entitetska ministarstva.

"Zahvalan sam Vučiću za sve što je uradio za BiH, a prije svega za Republiku Srpsku. Gospodin Vučić ne shvata da dio, što se tiče auto-puta koji ide kroz BiH, nije u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta BiH, nego entiteta. Tako da, ako krenemo od Rače, to je pitanje Republike Srpske, a za dio koji prolazi kroz FBiH nadležna je FBiH. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH apsolutno nema nikakve ingerencije u vezi sa samom izgradnjom", rekao je Mitrović za "Nezavisne novine".

Na pitanja kakva su njegova očekivanja, odnosno kad će to biti riješeno na entitetskim nivoima, on je rekao da je bio optimističan, ali...

"Kad će to početi, zaista ne znam. Preduslovi u Srpskoj postoje, određeni tenderi su raspisani. Šta će biti urađeno u vezi s tim pitanjem, zaista ne mogu u ovom trenutku reći, jer dobijam jedne informacije sa terena, odnosno sa nivoa entiteta, a sa druge strane vidim da to ne ide onako kako je rečeno", rekao je Mitrović. Sa druge strane, Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, očekuje početak radova u ovoj godini.

"Mi sprovodimo procedure na nivou Republike Srpske. U toku je postupak javne nabavke za izgradnju dionice auto-puta Bijeljina - Rača. Imali smo žalbu jednog od ponuđača. Čekamo odgovor Komisije za razmatranje žalbi. Očekujemo da ćemo po dobijanju rješenja od Kancelarije nastaviti proceduru i, ukoliko ne bude drugih žalbi u nekom zadatom roku, izabrati najboljeg ponuđača te ući u radove u toku ove godine", rekao je Ćorić za "Nezavisne novine". Kada je riječ o dionici Vukosavlje - Brčko, prema riječima Ćorića, takođe je u toku tenderski postupak. U užem izboru su dvije kineske kompanije.

"U toku su pregovori s njima i mislim da bi do kraja ove sedmice trebalo da daju konačne ponude te da ćemo izvršiti evaluaciju u narednih 15 dana i da će biti poznat najpovoljniji ponuđač za tu dionicu auto-puta. Onda ide dalja procedura sa kineskim bankama u vezi s obezbjeđivanjem finansiranja. Očekujem da ćemo komercijalni ugovor za tu dionicu imati do kraja februara. Kineski partneri rekli su da je njima potrebno nekih šest mjeseci da sprovedu procedure sa bankom. Dakle, negdje u septembru bi mogli početi radovi", naveo je Ćorić.

Stav Federalnog ministarstva prometa i komunikacija nismo uspjeli dobiti do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina", dok Ćorić kaže da ne vidi da je FBiH uradila mnogo toga.

"Mi se bavimo i dionicom kroz Brčko distrikt i nadamo se da ćemo brzo imati od strane distrikta definisanu trasu auto-puta kao i način na koji bi se to finansiralo. Naša očekivanja su da ćemo u ovoj godini imati trasu i način finansiranja kroz Brčko distrikt, da bismo to mogli objediniti sa dijelom trase auto-puta od Bijeljine do Brčkog", kazao je Ćorić za "Nezavisne novine".

Mitrović je rekao da je u pitanju auto-put koji je u interesu kako za građane BiH i Srbije, tako i svih u okruženju.

"Tako da ne vidim šta je tu problem. Jednostavno, stvari su tako postavljene da zahtijevaju određenu proceduru. Zašto se određene stvari ne rade onako kako bi trebalo, zaista nemam odgovor", zaključio je Mitrović.