Srbija ne odustaje od aerodroma u Trebinju, Hrvatska imala primjedbe

TREBINJE - Trebinje će sa republičkog nivoa u narednom periodu imati višemilionske investicije, koje će, kao i do sada, pospješivati razvoj cjelokupne regije istočne Hercegovine, zaključeno je na sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Vlade RS Radovana Viškovića i njihovih saradnika sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem i predstavnicima gradske uprave, te direktorom EPRS Lukom Petrovićem.

"Do prije desetak godina je ovo bio grad iz koga se odlazilo, a sada je grad u koji se sve više dolazi, a za dolaske je potrebna i nova infrastruktura i veći razvoj, tako da ćemo nastaviti sa projektom izgradnje aerodroma i brze ceste iz Trebinja prema Srbiji i na drugu stranu prema Istočnom Sarajevu i ostatku Republike Srpske, što će biti jedna sasvim druga dimenzija – kvalitet više", istakao je Dodik.

Napominjući da projekat Nove bolnice podrazumijeva i objekat i opremu, ali i edukaciju stručnog kadrea, kako bi se, osim ljudi iz ovog grada ovdje liječili i mnogi iz regiona i time razvijao i zdravstveni turizam, on je istakao da se nije odustalo ni od izgradnje aerodroma, jer Vlada Srbije planira u svome budžetu sredstva za to, a ni od izgradnje brze ceste jer su to osnovni preduslovi za napredak i razvoj.

On je precizirao da se planiraju graditi i nove solarne i vjetroelektrane za bolju energetsku stabilnost i RS i regiona, te unaprijediti turizam i poljoprivreda.

"Mi smo prvu ratu za izgradnju Bolnice u Trebinju uplatili još prošlog mjeseca i ona je poslije Kliničkog centra u Banjaluci najveća investicija u zdravstveni sektor Republike Srpske“, precizirao je predsjednik Vlade RS Radovan Višković, dodavši da će Vlada i u budućnosti redovno uplaćivati rate kako je i predviđeno, a u narednih nekoliko dana kreću i pripremni radovi, samo se čeka građevinska dozvola, dok je projekat Aerodroma Trebinje u fazi izdavanja ekološke dozvole, na šta je Hrvatska imala određene primjedbe.

On je dodao da će i izlazi iz Hercegovine prema ostatku Republike Srpske biti kvalitetno riješeni, pogotovo prema Foči i dalje prema Srbiji, što će pospješiti i turizam i uopšte cjelokupnu privredu.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić se složio da bez zajedničkog djelovanja nema ni napretka, što se pokazalo kao dobitna kombinacija i u proteklim godinama, kada je Trebinje brzim koracima krenulo naprijed.

"Ono na šta smo se fokusirali jeste da se nastave raniji zajednički započeti projekti, a to su zapadna i istočna obilaznica oko grada, gdje očekujemo podršku Vlade i Puteva RS, a imamo i projekat odvodnje voda iz Mokrog polja, dok je ono što bi umnogome unaprijedilo turizam bila izgradnja jednog kongresnog centra sa sportskom dvoranom i parkingom, kao i jednim parkom, što bi zajednički izgradili Grad Trebinje i Elektroprivreda RS“, kazao je Ćurić.

On je novinare informisao i o tome da je ostvarena komunikacija sa fakultetima tehničkih nauka iz Novog Sada i Istočnog Sarajeva da se u narednom periodu zajedničkim snagama u Trebinju otvori Fakultet teničkih nauka, u vezi sa čim su i predsjednik i premijer Republike Srpske dali saglasnost.