Srđan Amidžić: Jasno se vidi ko su asistenti OHR-a u Srpskoj

BANJALUKA - Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić rekao je da Nacrt Izbornog zakona Republike Srpske koji je usvojila Narodna skupština podrazumijeva vraćanje prava Srpskoj i jačanje Ustava BiH, te naveo da se, nažalost, na posljednjoj sjednici republičkog parlamenta jasno vidjelo ko su asistenti OHR-a.

"Asistenti OHR-a su, nažalost, lideri onoga što se naziva opozicija u Republici Srpskoj", rekao je Amidžić gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.

On je naglasio da je za njega neprihvatljivo i da ne može da shvati da za opozicione lidere iz srpskog naroda nije sporna činjenica da jedan stranac nameće zakone.

"Nijednom rečenicom oni se nisu referisali po tom pitanju, već su nastojali da u Narodnoj skupštini Republike Srpske provlače teze koje dolaze iz OHR-a. Na toj sjednici je to ogoljeno i ljudi koji žive u Republici Srpskoj su mogli jasno da vide ko su radnici OHR-a u Srpskoj i u Narodnoj skupštini Srpske, oni koji su najviše branili njegove stavove, uopšte se ne protiveći činjenici da je on taj koji je počeo da donosi odluke u Republici Srpskoj", ukazao je Amidžić.

Govoreći o sankcijama, Amidžić je naveo da pritisak na pojedince u Republici Srpskoj ne znači ništa, te da oni koji vrše vlast u Republici Srpskoj, prije svega predsjednik Republike, zastupaju i sprovode stavove srpskog naroda u Republici Srpskoj.

"Stavovi predsjednika Republike Srpske nisu stavovi Milorada Dodika, već većine Srba koji žive u Srpskoj. Kada pokušavate da njemu uvodite sankcije, vi u stvari uvodite sankcije svima koji žive u Republici Srpskoj i koji razmišljaju upravo na onaj način kako on to govori", naveo je Amidžić.

On je naglasio da je nemoguće sankcionisati cijeli narod, jer narod uvijek pruža otpor.

"Jednostavno neke stvari ne možemo da prihvatimo, zato što nije niti u duhu, niti u našem ekonomskom interesu da funkcionišemo na takav način", rekao je Amidžić.

On je rekao da je BiH zemlja apsurda, navodeći kao primjer to da apsolutno ne postoji koordinacija između ЕU i OHR-a.

"S jedne strane Еvropska komisija kaže da BiH treba krupnim i snažnim koracima da ide ka ЕU, dok se Kancelarija OHR-a prema nama ponaša kao da smo dijete koje prohodava, pa nas treba držati za ruke, da nas oni usmjeravaju. Mislim da smo dovoljno sposobni da donosimo samostalno odluke, što smo do sad i pokazali i dali doprinos da dobijemo status pregovarača", naveo je Amidžić.

On je napomenuo da je pitanje za OHR zbog čega žele da ruši taj dogovor i zašto im odgovara da BiH ne ide u pravcu ЕU.

"To nije pitanje za nas. Ono što je sasvim sigurno, mi nećemo dozvoliti u domenu onih pitanja o kojima odlučujemo da nas neko voda za ruku i na takav način upravlja nama", rekao je Amidžić.

On je rekao i da će SNSD i dalje biti najjača politička partija, da je to definitivno i da je to politički fenomen.

"Ne sumnjam u rezultat SNSD-a, a kada pričate sa ljudima u opštinskim organizacijama, politika koja se vodi na republičkom nivou prije svega stavovi koje zagovara predsjednik Republike Srpske, nešto je što daje dodatan elan, tako da na lokalnom nivou, to se reflektuje, očekujemo još bolji rezultat", istakao je Amidžić.

On je rekao da je zajedno sa organizacionim sekretarom i potpredsjednikom SNSD-a obišao 62 opštinske organizacije i da je negdje na čelu tih organizacija došlo do određenih promjena, te da su samo u Istočnom Starom Gradu nametnuli rješenje.

"U nekim drugim lokalnim zajednicama gdje je trebalo određeno osvježenje došli smo do situacije da su se sve strane koje su tu postojale usaglasile da je potrebno osvježenje i dogovorili smo ko tu treba da bude, mislim tu na Han Pijesak, Ribnik, Bileća, Novi Grad, gdje smo završili proces. To je dobro, jednostavno morate negdje obnoviti tu energiju kada je riječ o pojedinim lokalnim zajednicama", rekao je Amidžić.

Amidžić je dodao da svako ko je imenovan mora da odgovori na najbolji mogući način onome što jesu potrebe, u skladu sa poslovima koje obavlja, i da u svakom momentu uvažava partiju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.