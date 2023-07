Srđan Amidžić sve dalji od fotelje ministra finansija BiH

​SARAJEVO - Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biće održana najvjerovatnije 25. jula i na njoj se neće naći imenovanje Srđana Amidžića za novog ministra finansija i trezora BiH jer nije obezbijeđena većina za njegov izbor.

Podsjećanja radi, poslanici Naše stranke već su najavili da neće dati podršku Amidžiću i to dok se ne riješi situacija sa Ustavnim sudom BiH, a s obzirom na to da bez njihovih glasova nema većine, veliko je pitanje da li će i kada uopšte imenovanje Amidžića doći na dnevni red.

Ono što je sigurno jeste da u narednih najmanje dva mjeseca on neće preuzeti funkciju ministra i njegov posao će obavljati Muhamed Hasanović iz SDP-a.

"Sutra je sjednica Kolegijuma i niko ne spominje imenovanje Amidžića, i gotovo je sigurno da 25. jula to neće biti na dnevnom redu. Amidžić je prošao sve bezbjednosne provjere i Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara, treba da predloži njegovo imenovanje, ali s obzirom na to da nema podrške, to neće uraditi. Kada ga Krišto predloži, ima rok od tri dana da on bude imenovan, međutim, ako ne dobije većinu, njegovo ime se više ne može naći na glasanju, tako da to neće biti u skorije vrijeme", ispričao je juče izvor "Nezavisnih novina".

Isti izvor navodi da poslanici Naše stranke, barem u dogledno vrijeme, neće sigurno glasati za Amidžića, ali je moguće da se nađu neki drugi glasovi, što je malo teže, ali, ipak, moguće.

"Ima i pozicija direktora 'Elektroprenosa BiH' i sa njom će se trgovati u smislu imenovanja ministra finansija i trezora, tako da je to možda način da se sve završi, odnosno da idu imenovanja novog direktora 'Elektroprenosa BiH' i ministra finansija i trezora BiH'", ispričao je ovaj izvor.

"Nezavisne novine" još ranije su pisale da neimenovanje Amidžića možda i blokira rad Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Naime, pitanje je da li zamjenik ministra finansija i trezora, u ovom slučaju Hasanović, može glasati na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Da UO UIO ne prepoznaje zamjenika ministra, govori i činjenica da je predsjedavanje UO UIO nakon odlaska Zorana Tegeltije, sada već direktora UIO, preuzeo Toni Kraljević, ministar finansija Federacije BiH.

Trenutno od šest članova UO UIO, dva su upražnjena i to mjesto koje pripada ministru finansija i trezora BiH, a koji je i predsjedavajući UO UIO, i mjesto eksperta kojeg treba da imenuje Savjet ministara BiH.

Izvori "Nezavisnih novina" bliski UO UIO kažu da se formalno-pravno sjednica može održati i sa četiri člana UO UIO, ali da se pojedine odluke ne mogu donijeti jer, recimo, u slučaju odluka o uspostavljanju uvoznih i izvoznih dažbina treba i glas ministra finansija i trezora, dok u slučaju odluka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza treba većina članova UO UIO, uključujući i sva tri ministra finansija.

U tom slučaju, a ukoliko Hasanović nema pravo glasa, nemoguće je donijeti, recimo, odluku o raspodjeli prihoda od putarine koja je već nekoliko puta bila na dnevnom redu UO UIO, ali nije bilo saglasnosti.