Srđan Mandić proglasio pobjedu u opštini Centar Sarajevo

Nastavljamo pravcem kojim smo krenuli, sutra sam na poslu, hvala građanima koji su me podržali, rekao je večeras u svom obraćanju, Srđan Mandić, aktuelni načelnik opštine Centar Sarajevo.

Kandidat Naše stranke za načelnika opštine Centar tako je na svojevrstan način proglasio pobjedu.

„Zbog katastrofalnih poplava nema velike euforije, ali iskoristiću priliku i zahvaliti se svim sugrađanima i sugrađankama iz opštine Centar koji su mi dali povjerenje i koji su birali ipak put u napredak u odnosu na ono što im se nudilo, a to je bio povratak u prošlost. Veliko hvala partnerima iz SDP koji su me podržali. Veoma sam ponosan i sretan koliko je to moguće u ovom teškom trenutku. Sutra sam na poslu, nastavljamo sa redovne aktivnostima, opština Centar će krenuti pravcem kojim je krenula, jer su građani to od nas tražili ovim povjerenjem koje su mi ukazali“, rekao je

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.