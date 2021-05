"Srpska će imati odgovor ukoliko Incko upotrijebi svoja nezakonita ovlašćenja"

BANJALUKA - Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska donijeti svoje odluke ukoliko visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u vezi sa posljednjim zaključcima Narodne skupštine upotrijebi bilo kakva svoja ovlašćenja koja su nezakonita.

"Tada mu neće pomoći ni /visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep/ Borelj. Neka obavijesti koga hoće", rekao je Dodik, odgovarajući na pitanje očekuje li sankcije EU nakon što je Incko rekao da će o zaključcima Skupštine obavijestiti Borelja.

Dodik je rekao danas novinarima u Banjaluci da je visoki predstavnik uveden Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma koji kaže da je i Srpska potpisnica da se on uvodi.

"Dakle, on je odgovorna strana i nama u Srpskoj. Ali, on se nameće iznad nas. Ako pokuša da upotrijebi bilo kakva svoja ovlašćenja koja nikada nisu bila zakonita, to će biti trenutak kada će Srpska donijeti svoje odluke, a tada mu neće pomoći ni Borelj, pa neka izvoli", rekao je Dodik, komentarišući zaključke Narodne skupštine u vezi sa pismom visokog predstavnika i inicijativom za pregovore između Srpske i FBiH o budućnosti BiH.

Dodik je naveo da je na jučerašnjoj sjednici parlamenta Srpske rečeno da riječ samoopredjeljenje postoji u Ustavu i u konvencijama koje su njegov sastavni dio, što je istaknuto u zaključcima na tom zasjedanju, odnosno da se prihvata informacija koja je okvir za izradu platforme za pregovore Srpske i FBiH.

Komentarišući neglasanje opozicije za pomenute zaključke, Dodik je rekao da oni imaju pravo na svoj način rada, ali je naglasio da važne nacionalne teme za Srpsku treba da okupe sve faktore.

"Kod njih /opozicionara/ je sve isto, bilo koja tačka dnevnog reda. Imaju isti pristup i napade bez ikakve sposobnosti da se odmaknu i počnu promišljati o tome svemu", rekao je Dodik.

On je dodao da takvo ponašanje umanjuje snagu Srpske, ali da je uvjeren da istinski članovi SDS-a i dalje stoje na osnovnim vrijednostima o Srpskoj i da oni nemaju ništa sa rukovodstvom koje ih sada predstavlja.

Dodik je rekao da su spekulacije priče o navodnom ujedinjenju i "utapanju" NDP-a u SNSD-a.

Narodna skupština Republike Srpske odbacila je sinoć zahtjev visokog predstavnika za poništavanje povelja dodijeljenih određenim licima i dala podršku odlukama koje je donio Odbor za obilježavanje 25 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske 1991-2016.

Parlament je usvojio i inicijativu za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i Federacije BiH, kao i tri konstitutivna naroda - Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH.