"Srpska će povući sudiju iz Ustavnog suda BiH"

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Srpska povući srpskog sudiju iz Ustavnog suda BiH, koji je oskrnavio Ustav i postao antiustavni.

"Sutra bi trebalo da se održi (posebna sjednica) Skupština i da se povuče sudija kojeg bira Narodna skupština jer je taj Ustavni sud pribavio sebi sve što nije", rekao je Dodik večeras za RTS.

Dodik je naveo da je Ustavni sud trebalo da štiti Ustav BiH, a ne da ga degradira, te napomenuo da je nekada visoki predstavnik radio na jačanju BiH kao države, a da je to sada preuzeo i čini Ustavni sud BiH, gdje se tri stranca i dva Bošnjaka dogovaraju kako će da glasaju.

Prema njegovim riječima, od ta dva Bošnjaka, jedan je ratni predsjednik SDA, jer je Alija Izetbegović bio predsjednik Predsjedništva, a drugi je sa funkcije potpredsjednika SDA došao za sudiju.

"Vi očekujete da će oni biti blagonakloni, biti pravnici, a ne političari? Naravno da će biti političari", rekoa je Dodik.

Dodik je naglasio da je imovina sada ključno šitanje i da Srpska neće ići u parlament BiH da se o tome odlučuje.

Govoreći o konsenzusu u Republici Srpskoj o ovim i pitanjima imovine, Dodik je rekao da se opozicione partije u Srpskoj javno izjašnjavaju da žele da zaštite imovinu, ali iz nekog svog razloga ne žele da budu zajedno dio tima oko koalicije u vlasti.

On je naveo da ne postoji parlament BiH, nego Parlamentarna skupština. "Sada vidimo da je to aždaja koja je zinula i ne može da zatvori usta. Neće se smiriti dok ne progutaju Republiku Srpsku, a neće je progutati. Srpska će biti samostalna država i u miru će to ostvariti, mi nemamo ratni plan. Naši planovi su mirnodopski", rekao je Dodik.

On je ukazao na besmislenost da će to neko spriječiti oružjem. "Kako će spriječti jedan parlament da donese odluku i kaže – danas proglašavamo Republiku Srpsku samostalanom državom?", upitao je Dodik i dodao da Srpska u tome Srpska ima ponešto saveznika.

On je rekao da po Dejtonu oružane snage jednog entiteta ne smiju preći u drugi ni pod kakvim okolnostima.

Na pitanje dokle će da ide u vraćanju na izvorni Dejton, Dodik je rekao da je problem što muslimani nisu zadovoljni ni sa tim, ni sa ovim što sada imaju, a sada bi sve, da nema Republike Srpske, on da ide u zatvor do kraja života.

Govoreći o uzdržanom stavu BiH na glasanju o pokretanju procedure u Savjetu Evrope za prijem samoproglašenog Kosova u tu organizaciju, Dodik je rekao da to govori o tome da BiH kao zemlja nema nikakvog smisla, podsjetivši da nije priznala Kosovo kao samostalnu državu.

"Mi (u Srpskoj) nemamo nikakve odnose sa centralnom vlašću u Prištini, rekli smo da pratimo Srbiju u tom pogledu, poštujemo njen teritorijalni integritet i mi ćemo se odnositi isto onako kako se rukovodstvo Srbije bude odnosilo prema tim pitanjima", rekao je Dodik.