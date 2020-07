"Srpska jedina nadležna za imovinu na svojoj teritoriji"

BANJALUKA - Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske ne može podnijeti zahtjev Ustavnom sudu BiH, a Ustav Bosne i Hercegovine ne poznaje pojam državne imovine i Republika Srpska nadležna je za svojinskopravne odnose na svojoj teritoriji.

Ovo se u suštini navodi u odgovoru Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske Ustavnom sudu BiH na zahtjev Kluba Bošnjaka za pokretanje postupka ocjene ustavnosti pojedinih članova Zakona o stvarnim pravima. Bošnjacima je sporno to što se u Zakonu o stvarnim pravima propisuje da su nosioci prava upravljanja, korištenja i raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini Republika Srpska, lokalne zajednice i javna preduzeća, ali ne i država BiH.

Darko Radić, član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da se Klub Bošnjaka u Vijeću naroda poziva na član 1. Ustava BiH, gdje se kaže da BiH ima međunarodnopravni kontinuitet kao država i to je tačno, ali se ta odredba odnosi samo na činjenicu da BiH kao država ostaje subjekt međunarodnih odnosa i u tom smislu ima kontinuitet, a ne u smislu pitanja drugih stvari kao što je imovina, uređenje itd.

On naglašava da je drugi ključni argument Kluba Bošnjaka da Republika Srpska nema nadležnosti da uređuje državnu imovinu, istovremeno ističući da kategorija državne imovine ne postoji ni u Ustavu ni u jednom zakonu zato što je pravo svojine isto po svom sadržaju i po svom obimu bez obzira na to ko je subjekt.

"Ako je to nadležnost BiH, kako je moguće da od uspostavljanja BiH prije 25 godina ne postoji zakon na nivou BiH koji to uređuje. Visoki predstavnik donio je zabranu raspolaganja upravo iz razloga da se riješi taj status. Ovdje je intencija da sve gdje postoji u zemljišnim knjigama društvena svojina, pravo upravljanja, korištenja i raspolaganja i ne samo kada su u pitanju zemljišta već i šume, to bude knjiženo na nivo BiH. To bi mogao da bude ozbiljan problem", rekao je Radić.

Stručnjaci se slažu da će, ukoliko Ustavni sud BiH usvoji zahtjev Kluba Bošnjaka, doći do velikih problema, jer će u budućnosti biti veoma teško bilo koju društvenu imovinu predvidjeti kao imovinu Republike Srpske

Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da BiH i Ustavni sud BiH ne mogu nikako osporavati Republici Srpskoj prava da društvenu, odnosno državnu imovinu, knjiži kao imovinu Srpske ili građana.

"Ukoliko bude usvojena sporna apelacija bošnjačkih delegata, Srpska i njeni građani mogli bi da ostanu bez zemljišta na kojima imaju prava i koja su do tada u vezi s tim uživali", rekao je Petković dodajući da bi to proizvelo nesagledive posljedice po Srpsku i građane.

Kada je riječ o podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH, u Odboru za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, kojim predsjedava Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS, smatraju da je Ustavni sud BiH bio dužan da ovaj zahtjev odbaci, jer delegati u Vijeću naroda koji su ga uputili ni po kom osnovu "nemaju aktivnu legitimaciju".

"Vijeće naroda Republike Srpske ne predstavlja jedan poseban dom Narodne skupštine Republike Srpske, niti je poseban zakonodavni organ, te nema aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva, zbog čega je Ustavni sud BiH ovaj meritorno neosnovan zahtjev trebalo da odbaci", naveli su iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Ipak, Ustavni sud BiH u ranijim slučajevima već je prihvatao zahtjeve Kluba Bošnjaka, tako da je teško očekivati da u ovom slučaju ne uradi isto.