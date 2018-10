Srpska lista nada za Srbe u HNK i FBiH

SARAJEVO - Srpska lista za Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) očekuje da će nakon izbora 7. oktobra imati jednog poslanika u Skupštini ovog kantona, a priželjkuju i delegata u Domu naroda FBiH.

Dušan Golo, predsjednik Koordinacije Srba za Mostar, ističe za "Nezavisne" da su jedinstvenu listu napravili zato što su Srbi u HNK svjesni da ne mogu ništa postići pojedinačno na listama, nego samo zajednički.

"Očekujemo pozitivni rezultat, a to bi značilo da imamo bar jednog poslanika sa srpske liste u Skupštini HNK. To bi, po našem mišljenju, drastično promijenilo položaj srpskog naroda u Mostaru i kantonu zbog toga što bismo, na neki način, mogli sami da odlučujemo o svojoj sudbini, a ne da budemo prepušteni odlučivanju predstavnika druga dva naroda, kao što je to dosad bilo. Uglavnom, ulazak srpske liste u Skupštinu HNK omogućiće bolji život za Srbe u ovom kantonu", kazao je Golo.

Ističe da posljednjih 20 godina Srbi kao narod u HNK ne uživaju nikakva prava i da se više osjećaju kao nacionalna manjina, nego kao konstitutivan narod.

"Što se tiče povratka Srba u HNK i u Mostar, to ne ovisi od nas i našeg ulaska u vlast u ovom kantonu. To zavisi od viših nivoa vlasti, od BiH i entiteta, jer taj dio vlasti dodjeljuje donacije za povratak, a nivo kantona i grada već par godina ne daje ništa što se tiče obnove kuća za povratak. Bez obzira na to, ako bismo uspjeli ući u Skupštinu HNK i Dom naroda FBiH, mi bismo učinili sve da pojačamo izdvajanje sredstava za povratak manjinskih naroda. Mi smo ovih dana, nakon tri godine, uspjeli da stavimo u funkciju Regionalni stambeni projekat, koji će omogućiti izgradnju 50 srpskih kuća koje su već bile odborene, ali zbog raznih blokada resornih ministarstva s nivoa BiH i ovog kantona to se dosad nije realizovalo", ogorčen je Golo.

Inače, srpsku listu u HNK i Federaciji BiH prijavili su SNSD, DNS i SP, a podržali SDS i Koordinacija Srba Mostar. Iz Koordinacije ističu kako je u FBiH prije rata živjelo 600.000 Srba, a sad ih je samo 50.000. Ova lista primjer je, kako mnogi ocjenjuju, da Srbi mogu zajednički da rade i da štite svoja prava, kada to žele.

Radislav Tubić (SNSD), nositelj srpske liste za Skupštinu HNK, kaže za "Nezavisne" da je srpskom narodu u ovom kantonu teško i to se vidi u svim sferama života.

"Kada krenete u obilazak tačno možete vidjeti gdje su to srpske kuće, jer tamo nema infrastrukture, već godinama u ta naselja ne može se dovesti vodovod, iako sva okolna naselja imaju vodu. Nismo zadovoljni dosadašnjim predstavnicima Srba u HNK i FBiH, koji su služili strankama iz kojih dolaze, a ne narodu. Srbi su dobro osjetili kako je to kada vam drugi biraju predstavnike i zbog toga smo se i udružili da pokušamo da spriječimo to, jer smatramo da je bitan čovjek koji predstavlja srpski narod, a ne politike stranaka koje su u ovom slučaju ili prohrvatske ili probošnjačke", kazao je Tubić i zaključuje da će, ako bude izabran, prvo što će uraditi tražiti da se Srbima vrati konstitutivnost.