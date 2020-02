"Srpska neće čekati da Izetbegović podnese apelaciju Ustavnom sudu"

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas u Beogradu da je naivno čekati da lider SDA i njegovi ljudi podnesu apelaciju Ustavnom sudu da se promijeni naziv Republika Srpska i dodao da Srpska neće čekati, nego se braniti, jer postoji namjera da Srbe istjeraju sa teritorije BiH.

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa izjavom lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je rekao da je Ustavni sud mehanizam SDA za djelovanje, Dodik je rekao da je to tačno i da Izetbegović zato brani taj svoj mehanizam i poziva se na neku vrstu priče o ultimatumu.

"Ultimatum je bila Deklaracija SDA koja je rekla da nema Republike Srpske i da se traži nova teritorijalna organizacija. To vidimo kroz odluke Ustavnog suda, kroz činjenicu da u kontinuitetu Ustavni sud donosi uvijek negativne odluke prema Republici Srpskoj, i po pitanju identitetskih mjesta, odnosno karaktera Republike Srpske kroz sve ono što smo vidjeli, od Dana Republike Srpske, grba, himne i svega ostalog", rekao je Dodik.

On ističe da Republika Srpska neće čekati da Izetbegović ili neko od njegovih ljudi podnese apelaciju da se promijeni naziv Republika Srpska, što bi bilo naivno.

"To čekati, uz ovakav Ustavni sud i ovakve potplaćene sudije Ustavnog suda, strance koji primaju velike apanaže u Sarajevu, svakako je naivno. Mi nećemo ništa od svega toga da čekamo. Politički ćemo djelovati tako da ćemo prvo na Narodnoj skupštini Republike Srpske donijeti naše zaključke", rekao je Dodik.

On je zahvalio i zamolio sve političke predstavnike iz Republike Srpske da ostanu okupljeni jedinstveni oko toga, te najavio da će se nakon nekoliko sedmica vratiti u Narodnu skupštinu.

"Tamo odlučivati o tome da samo prihvatimo izvorne dejtonske postavke. I sve saglasnosti koje smo dali u očekivanju i naivnom vjerovanju svih političkih generacija nakon Dejtona iz svih političkih opcija da postoji dobronamjernost u pogledu neke priče koja uvažava sve u BiH, sada vidimo da to nije tako. Nas ljudi hoće da istjeraju iz BiH, sa te teritorije", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je nekadašnji turski premijer Ahmet Davutoglu dolazio u Banjaluku i rekao: "Ovo je naša zemlja".

"To nije ni naivno, ni slučajno i mi ne smijemo biti naivni", rekao je Dodik.

On je istakao da nije u pitanju njegov, niti hir predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, nego obaveza da kao izabrani predstavnici srpskog naroda bdiju nad njegovom slobodom, što će i uraditi.

"Mi ćemo preduzeti sve mjere koje smatramo neophodnim da u Republici Srpskoj jača uvjerenje da mi konačno treba da krenemo svojim putem i da se bavimo samo svojim interesima. Ja svaki put srećem ljude koji me pitaju u Republici Srpskoj zašto to ne radimo. Ukoliko dozvolimo da nastavimo ovako, Republika Srpska je ispražnjena za nekoliko godina, odnosno za dvije do tri odluke Ustavnog suda nje nema", rekao je Dodik.

On je dodao da će Bakir Izetbegović morati prije svega da se suoči sa predstavnicima Republike Srpske u Predsjedništvu BiH, Predstavničkom domu, Domu naroda parlamenta BiH, Savjetu ministara...

"I sada mora da bude javnosti jasno zašto smo mi čak prihvatili da 'progutamo' neke stvari u pogledu deklaracija, koje se neće sprovoditi, kao što možete da vidite. Neće sada doći na red nikakva reformska agenda niti bilo šta drugo", rekao je Dodik.

On je ukazao da je izuzetno važno da predstavnici Republike Srpske sjede u institucijama BiH jedinstveni oko toga da odbrane interese Srpske.

"To će raditi i Zoran Telegtija, u Savjetu ministara, to rade Nikola Špirić, Nebojša Radmanović, ja u Predsjedništvu. Veoma sam zahvalan ljudima iz drugih institucija kao što je Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS), gdje je Milan Tegeltija rekao: 'Ako to bude odluka Republike Srpske ja to napuštam'", naglasio je Dodik.

On je istakao da je razgovarao sa sudijama Ustavnog suda i da razumije koliko im je to teško.

"Pozvaćemo naše ljude u Sudu i Tužilaštvu BiH da se povuku, pa ćemo da vidimo. To je naš politički odgovor, veoma legitiman. Mi ne treba da se bojimo toga. Bakir Izetbegović već dva mjeseca osporava izbor jednog ministra sa srpske strane, odnosno iz kategorije ostalih, ali iz naše kvote, i to nije blokada, a sve što mi uradimo je blokada", rekao je Dodik.

On je istakao da je Republika Srpska široka za Bošnjake koji tamo žive, ali da nema mjesta za Srbe u BiH pod politikom Bakira Izetbegovića i postojeće koncepcije međunarodne zajednice oličene u kršenju Dejtonskog sporazuma.

"Ma nemojte, dosta mi je više i tog Bakira i njegovog oca i svega mi je dosta što se tiče BiH, ali ostaću posvećen srpskom nacionalnom interesu", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH poručio je da nije on taj koji će izvesti, odnosno teritorijalno dislocirati Srbe iz BiH, ali će izvesti Republiku Srpsku ako mu se bude pružila prilika.