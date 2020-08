"Srpska ništa ne traži od Vučića, samo čuva svoj status"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ništa ne traži od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića već želi samo da ga informiše o stanju u BiH, te naglasio da je cilj Srpske borba za očuvanje statusa definisanog izvornim Dejtonskim sporazumom.

On je rekao da Vučić mora da zna kakva je situacija u BiH, te da je cjelovit prikaz toga dostavljeni dokument o kojem će raspravljati na sutrašnjem sastanku zvaničnika iz Srpske i Srbije u Beogradu.

Dodik je naglasio da je sutrašnja posjeta Srbiji izazvala veliku pažnju, ne samo u Republici Srpskoj i Srbiji, već i u regionu, pa i šire, te da su se oni koji uopšte nisu imali uvid u to kako se priprema i dogovara ovaj sastanak našli da govore o tome.

On je naveo da je osnovna ideja bila da se vidi na koji način se međunarodna zajednica različito ponašala angažujući se u BiH i na pitanju Kosova i Metohije.

Prema njegovim riječima, mnogi službenici koji su bili u BiH i nakon toga išli na Kosovo i Metohiju, te obrnuto, imali jedinstveni cilj da uskrate prava srpskom narodu i srpskoj državi.

"U tom pogledu mi smo, kroz pregled antidejtonskog ponašanja u okviru onoga što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u novembru prošle godine, sačinili operacioni plan na koji način ćemo te zaključke prezentovati i držati ih na neki način živim", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je istakao da se ni o čemu drugom ne radi, te da je problem onih koji su našli da komentarišu dostavu tog akta Narodne skupštine u tome što ga ne čitaju.

Mogli su, tvrdi Dodik, da to pročitaju i prošle godine, ali oni misle da sve stvari stoje onako kako oni zamišljaju.

"Ovdje nema nikakve aktivnosti u vezi sa secesijom za koju stalno pominju da nam je glavna priča. Ovdje je u pitanju borba za status. Naš status je definisan izvornim Dejtonskim sporazumom i mi hoćemo to", naglasio je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, ono što je u međuvremenu rađeno i što Srpska stalno ponavlja, jeste da se nasiljem visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH mijenja ustavno-pravni položaj Republike Srpske i neopravdano i neželjeno se centralizuje BiH.

"To nije ništa novo. Mi smo dostavili te zaključke predsjedniku Srbije, koji ne zna da postoje tako detaljni prikazi tako nečega. Ja sam te zaključke, sa stavovima Vlade Republike Srpske koji su usvojeni povodom toga, dostavio i predsjedniku (Hrvatske Zoranu) Milanoviću u Zagreb i dostaviću svim relevantnim faktorima", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da postoji ideja da se zajedno sa predstavnicima hrvatskog naroda u BiH napravi koncentrisan pregled kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prema Srbima i Hrvatima.

On naglašava da će se tada vidjeti da nije bilo kršenja na štetu Bošnjaka, nego se neopravdano kršio Ustav da bi se udovoljilo Bošnjacima i njihovim zahtjevima.

"Problem muslimana u BiH je taj što oni nikada nisu htjeli da prihavte činjenicu da postoji Republika Srpska i da postoji ravnopravan hratski narod u Federaciji BiH, nego su, koristeći međunarodnu zajednicu, visokog predstavnika i Ustavni sud, sve to doveli u pitanje", napomenuo je Dodik.

Bošnjaci se sada, kaže Dodik, ponašaju kao djeca koja uzmu nekome klikere i onda kažu da je to njihovo.

"Nije njihovo! Ovo što su uradili, ova tranzicija nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Mi ćemo nastaviti da to govorimo", rekao je Dodik.

On je dodao da je pitanje vojske bilo pun pritisak prema političarima tog vremena, da su ljudi uslovljavani, izbacivani sa poslova, te da nije bila regularna atmosfera za donošđenje takvih odluka.

"Sud i tužilaštvo su nametnuti, isto kao i fiskalni sistem, obavješatajna služba, Agencija za istrage i zaštitu, Granična služba. Sve su to stvari za koje su mislili da su gotove i da o tome ne treba da se priča. Mi hoćemo da pričamo o tome", kategoričan je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH istakao je kako SDA ovih dana govori o agresiji, te upitao zašto Srbe, odnosno Republiku Srpsku, zadržavaju u BiH ako su agresori.

"Mi nismo agresori na svojoj zemlji! Naše aktivnosti su isključivo političke prirode, a oni stalno govore da će 'ako ovako ne bude, biti rata'. Neće biti rata, to je besmislena priča! Ima samo potreba da se borimo za politička prava koja smo dobili u Dejtonu i ne želimo da ih izgubimo", poručio je Dodik.

Dodik navodi da su Bošnjaci možda nezadovoljni Dejtonom, ali da je to njihov problem.

"Nezadovoljni smo i mi Srbi Dejtonom, a pogotovo nismo zadovoljni onim što je kasnije urađeno posredstvom visokog predstavnika i odluka Ustavnog suda i nećemo se pomiriti s tim. To što ima nekih među nama, koji pokušavaju da kao neka opozicija stalno nešto kritikuju to je neko drugo pitanje", smatra Dodik.

Dodik je napomenuo da se ne može odvati praksa onoga što se dešava na Kosovu i Metohiji i onoga što se dešava ovdje.

"Imate proces u kome se na prostoru Srbije razgrađuje Srbija tako što joj se uzima Kosovo, a ovdje se razgrađuje Republika Srpska da bi se napravila nametnuta BiH. U oba slučaja je u pitanju srpski narod i srpska država. Za nas postoji veza - emotivna, politička državna i svaka druga", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je Srbija je potpisala Aneks 10 Dejtonskog sporazuma i uvela visokog predstavnika, te da po tom osnovu ima pravo da zna kakvo je stanje po tom pitanju, kao što mora da zna i Hrvatska.

"Ako se to ne sviđa Bakiru Izetbegoviću, Šefiku Džaferovići i ostalima, to je njihov problem. Mi nećemo rat, hoćemo Republiku Srpsku, a nećemo BiH. Republika nije napravljena da bude u BiH. Visok stepen autonomije dobijen Dejtonom je okvir u kojem mi možemo da živimo, ali sve su učinili da to više nije tako", istakao je Dodik.