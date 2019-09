Srpska ogorčena na Zvizdića zbog "Bratoljuba"

​SARAJEVO, BANJALUKA - Predstavnici Republike Srpske ogorčeni su na Savjet ministara jer nije sproveo zaključak Predsjedništva BiH i obezbijedio tri miliona KM za završetak graničnog prelaza na mostu "Bratoljub" između Bratunca i Ljubovije i kao glavnog krivca za to označili su Denisa Zvizdića, prvog čovjeka Savjeta ministara.

Tako je Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, rekao u petak da Zvizdić godinama opstruiše izgradnju graničnog prelaza i mosta "Bratoljub".

"Zvizdić opstruiše izgradnju ovog graničnog prelaza i mosta već nekoliko godina, a Srbija je svoj dio ispunila - sagradila je most", rekao je Višković. On je istakao da se radi o običnoj gluposti za Ginisovu knjigu rekorda te da ima običaj da kaže da tamo gdje prestaje zdrav razum - nastaje BiH.

"Za to je Zvizdićev stav o izgradnji mosta 'Bratoljub' najbolji primjer", rekao je Višković.

I Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, za "Nezavisne" je rekao da je razočaran te da je sramota i bruka što most koji je izgrađen prije dvije godine još nije u funkciji i to zbog nekih formalnih razloga, koji su, najblaže rečeno, nerazumljivi.

"Nažalost, nije to jedini problem. Mnogo toga se koči na tom nivou, od koridora 5c do mosta na Rači. Sada će isti problem biti i s aerodromom jer je UIO donijela odluku za gradnju objekata za smještaj carine i to će sada opet čekati na Savjet ministara", rekao je Trninić.

U Predsjedništvu BiH kažu da izgradnja graničnog prelaza ne bi smjela da bude predmet političkih ucjenjivanja.

"Ne znam koliko je sredstava još ostalo Savjetu ministara, ali po mom mišljenju juče su neke stvari pale ili su povučene, zavisi kako će to neko tumačiti, isključivo zbog neslaganja zamjenika ministra transporta i komunikacija Saše Dalipagića", rekao je u petak Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, dodajući da se za izgradnju graničnog prelaza mogu koristiti sredstva budžetske rezerve.

On je rekao da će vidjeti šta Predsjedništvo BiH može učiniti sa svoje strane jer taj most nema veze s politikom, nego s ljudima koji tamo žive i rade.

Nakon ove izjave reagovali su iz Ministarstva transporta i komunikacija BiH, tvrdeći da Dalipagić ništa nije "skidao sa dnevnog reda".

Iz Savjeta ministara u četvrtak je nakon sjednice saopšteno da su konstatovali da su sredstva za završetak graničnog prelaza planirana Nacrtom budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu i biće operativna nakon njegovog usvajanja.

Praktično, od dodatnih tri miliona KM neophodnih kako bi Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH potpisala ugovor s izabranim izvođačem radova za gradnju graničnog prelaza neće biti ništa dok se ne usvoji budžet za ovu godinu, a s obzirom na blokadu i Savjeta ministara i Predstavničkog doma parlamenta BiH to neće biti u skorije vrijeme.

Podsjećanja radi, Predsjedništvo BiH na sjednici održanoj 20. avgusta donijelo je zaključak kojim od Savjeta ministara BiH traži da u roku od 30 dana iz budžeta obezbijedi tri miliona KM kako bi se nastavilo s projektom izgradnje graničnog prelaza na mostu koji je završen prije dvije godine, a koji još nije u funkciji.

Inače, Savjet ministara BiH obezbijedio je za ovaj projekat 11,5 miliona KM, međutim kasnije, kada je UIO BiH ušla u proceduru raspisivanja tendera za izgradnju graničnog prelaza na tom mostu, ispostavilo se da će to koštati 14,5 miliona KM. Kako UIO nije imala taj novac, odlučila je da ne potpisuje ugovor s izvođačem radova koji je dostavio najbolju ponudu.

"Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača još nije potpisana zbog nepostojanja ukupne finansijske konstrukcije potrebne za izgradnju graničnog prelaza. UIO u ovom trenutku ima obezbijeđen samo jedan dio od ukupno projektovane vrijednosti prelaza Bratunac - Ljubovija, koja iznosi 14,5 miliona KM", rekli su nam još ranije u UIO BiH. Gradnju mosta u potpunosti je finansirala Republika Srbija i on je završen još krajem 2017. godine, međutim do danas nije u funkciji, a na BiH je još ranije apelovala i Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije, da se ubrza s procedurama kako bi most konačno bio pušten u saobraćaj.