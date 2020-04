Srpska zahvalna za pomoć: Odlikovanja i zahvalnice ruskim stručnjacima

ISTOČNO SARAJEVO – Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u Istočnom Sarajevu, odlikovala je Medaljom zasluga za narod pukovnika Maksima Petroviča Sologubova, komandanta ruskog vojnog ekpertskog medicinskog tima, a ostalima članovima uručene su zahvalnice i posebna priznanja.

Ruski vojni stručnjaci u Srpsku su stigli na poziv zvaničnika, da bi pomogli u borbi protiv virusa korona.

Ruski stručnjaci, potrebni i svojoj zemlji, u Srpskoj pomažu bratskom narodu u borbi protiv korona virusa. Simbol zahvalnosti Srpske - Medalja zasluga za narod , od danas je u rukama ruskog pukovnika.

"Išli ste širom Republike Srpske. Od bolnice do bolnice. Svugdje ste dobro prihvaćeni i svugdje su naši ljudisa oduševljenjem prihvatili sve ono što ste zajedno sa nama radili i savjete koje ste davali i sve što ste učinili da prebrodimo ovo teško vrijeme", rekla je predsjednica Srpske.

Pomoć Srpskoj je potvrda dobrih odnosa Republike Srpske i Ruske Federacije, poručuju i ruski stručnjaci.

"Nadam se da će pomoć koju smo ukazali u vrlo kratkom roku, pomoći da se pobijedi virus korona. Dozvolite prije svega da izrazim zahvalnost za povjerenje koje ste izkazali i iskreno se nadamo da će naša mnogovjekovna saradnja u narednom periodu biti samo čvršća", naveo je pukovnik Maksim Petrovič Sologubov, komandant Tima ruskih vojnih medicinskih stručnjaka u Republici Srpskoj.

Svi u 23-članom timu ruskih vojnih stručnjaka dobili su zahvalnice i posebno priznanje - amblem Republike Srpske.

"Nastavićemo da sarađujemo da se zajedno borimo. Јa vam želim srećan povratak kući uz veliku zahvalnost u ime institrucija i građana Republike Srpske što ste bili sa nama u ovo teško vrijeme i što ste bili prvi što ste došli do nas", poručila je Cvijanovićeva.

Uručivanju odlikovanja i zahvalnica u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu prisustvovao je ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov.

Pripadnci ruskog vojnog epidemiološkog odreda početkom aprila stigli su u Republiku Srpsku.

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je vijest da su Pripadnici odreda oružanih snaga Ruske Federacije koji su stigli u Republiku Srpsku, na poziv najviših zvaničnika Srpske, kako bi pomogli u borbi protiv virusa korona završili svoj posao.

