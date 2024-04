Srpska zbog rezolucije o Srebrenici neće odlučivati na nivou BiH

BEOGRAD - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da će pokušati da ubijedi Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da podrži sve ono što će Republika Srpska preduzeti u slučaju usvajanja Rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

"Republika Srpska će organizovati veliki miting u Banjaluci i prestati da odlučuje u Bosni I Hercegovini", rekao je Dodik.

"Pitanje Srebrenice žele da kvalifikuju kao genocid. Javno govorim da se genocid nije desio, da je genocid izmišljena forma u kojoj su pokušali da satanizuje čitav srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu to prebace na kolektivnu odgovornost tog jednog naroda, srpskog naroda. Naravno da ću sve učiniti da do 5. maja kada imamo naš Vaskršnji sabor uvjerim predsjednika Vučića da podrže sve odluke koje namjerava Republika Srpska da donese. Mi smatramo da je ovo direktno rušenje mogućnosti da se živi zajedno u BiH", rekao je Dodik.

Vučić je nakon sastanka zvaničnika Republike Srpske i Srbije rekao je da je obaveza da se sa BiH bavi Savjet bezbjednosti, a da se pokušava prebaciti glasanje na Generalnu skupštinu UN.

Vučić je rekao da je prekršeno nekoliko procedura te da su glavne sile za tu Rezoluciju uključujući Njemačku, Veliku Britaniju, Tursku itd...

"Pitanje je zašto sad. Zato što znaju da će imati manje vlada nego danas jer se zemlje oslobađaju kolonijalnih stega", rekao je Vučić.

On je istakao da će ponedjeljak poslati specijalnog izaslanika kod predsjednika skupštine UN i tražiti da razmotre kršenje svih procedura.

"Danas sam razgovarao sa predsedavajućim predsednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U ponedeljak ću poslati specijalnog izaslanika kod predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa mojim pismom i tražiti da dobro razmotre kršenje svih procedura. Naime, obaveza je da se pitanjem BiH bavi Savet bezbednosti u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, zato što je i dalje reč o nestabilnom regionu, zato što i dalje tu postoje i međunarodne snage, čak i ono što oni nazivaju visoki predstavnik, da nije, ne bi postojao i ne bi ga slali", poručio je Vučić.

On je pojasnio da su prekršili i to da je potrebno dvije trećine za usvajanje deklaracije, zato što se radi o nečemu što može da ugrozi ili očuva mir.

Od tih potrebnih dvije trećine, rekao je Vučić, došli su do toga da je riječ o običnom obilježavanju i kulturi sjećanja gdje je potrebna prosta većina, ali ne od ukupnog broja koji glasaju, nego da se ima za jedan više od onih koji kažu za u odnosu na one koji kažu protiv, čak i ako je stotinu njih koji su uzdržani i nisu podržali tu deklaraciju, ipak je deklaracija prošla.

Vučić je izjavio i da će se Srbija boriti do posljednjeg trenutka, iako zemlju čeka težak period u kome će se odlučivati čak i o članstvu Srbije u Savjetu Evrope.

On je novinarima nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske rekao da oni prijemom takozvanog Kosova u SE, bez ispunjenja uslova i formiranja Zajednice Srpskih opština i svega drugog, u stvari izbacuju Srbiju iz te organizacije.

"Videćemo. Sve je to u iste dane. Borićemo se oko toga. Jedine dobre vesti su ekonomske vesti, valjda od toga se živi. I to je ono što je dobro i to je ono što je važno", rekao je Vučić.

On je rekao i da će na prijedlog predsjednika RS Milorada Dodika uputiti pozive drugim Srbima iz regiona.

"Predsednik Dodik i njegov tim, gospodin Stevandić i gospođa Cvijanović imali su predloge da još neke predstavnike srpskog naroda pozovemo sa prostora bivše Jugoslavije. Želimo da razgovaramo o jeziku, pismu i o svemu drugom", rekao je on.

Istovremeno on je pozvao rukovodstvo Srpske da još jednom dobro razmisle o svojim odlukama.

"Mi da im uvodimo sankcije nećemo. Mi da idemo protiv Republike Srpske nećemo. Delićemo vašu sudbinu, samo vas molimo da još jednom dobro razmislite o svakom svom potezu", rekao je Vučić.

Jedna od tema o kojoj se danas takođe razgovaralo, jeste i organizacija predstojećeg Vaskršnjeg sabora Srbije i Republike Srpske, koji je ranije najavio Vučić, a koji će se održati 5. i 6. maja.

Sastanku su prisustvovali i Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije i Ivica Dačić ministar spoljnih poslova Srbije.

