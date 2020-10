Srpski klub opstaje i bez Nešića

SARAJEVO, BANJALUKA - Nenad Nešić, poslanik DNS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, napustio je Klub Srba u tom domu i ubuduće će djelovati kao samostalni poslanik, međutim većina na nivou BiH iz RS i dalje nije ugrožena s obzirom na to da SNSD ima četiri od ukupno pet delegata u Klubu Srba u Domu naroda BiH, gdje mogu blokirati svaku odluku, pa i eventualnu smjenu Savjeta ministara BiH.

"I sa Nešićem većina u Predstavničkom domu BiH nije bila zagarantovana. U dogovoru sa SNSD-om i njihovim klubom do prve naredne sjednice popuniće se Klub Srba u Predstavničkom domu BiH, tako da će on i dalje funkcionisati. Do prvog narednog zasjedanja parlamenta BiH to će biti završeno, tako da će i dalje biti dva kluba koja okupljaju Srbe u Predstavničkom domu BiH", rekao je za "Nezavisne" Nenad Stevandić, predsjednik Kluba Srba u Predstavničkom domu BiH. Ističe da prije svega DNS treba razjasniti da li oni i njihovi kadrovi istupaju samo iz većine, ili i iz vlasti, te da to treba jasno da saopšte.

Inače, pored Nešića, srpski klub u Predstavničkom domu čine Stevandić i Jakov Galić, poslanik Socijalističke partije, s tim da u parlamentu BiH postoji još jedan srpski klub, a to je Klub poslanika SNSD-a koji broji šest članova, među kojima je i Obren Petrović, koji je dio tog kluba postao preko liste SDS-a.

Nešić u dopisu koji je uputio Nebojši Radmanoviću, predsjedavajućem Predstavničkog doma BiH, navodi da će djelovanje nastaviti kao poslanik DNS-a, poštujući i podržavajući zaključke DNS-a od 17. oktobra o istupanju te stranke iz koalicije na nivou RS i BiH.

Nakon što je DNS istupio iz koalicije, već su počele smjene njegovih kadrova, pa je tako juče Vlada Republike Srpske na telefonskoj sjednici sa mjesta vršioca dužnosti direktora Područnog centra Istočno Sarajevo u Poreskoj upravi Republike Srpske smijenila Marka Kubatliju i na njegovo mjesto postavila Spomenku Šehovac, i to na period od 90 dana.

Radovan Višković, potpredsjednik SNSD-a i predsjednik Vlade RS, rekao je da će u narednom periodu sa republičkih pozicija biti smjenjivan kadar DNS-a koji dolazi sa područja na kojima su opštinski odbori te stranke potpisali sporazume o zajedničkom nastupu s opozicionim partijama, dodajući da je primjer tome Kubatlija. Govoreći o mogućoj smjeni ministara DNS-a u Vladi RS, Višković je rekao da Senka Jujić, koja vodi resor lokalne uprave i samouprave, radi svoj posao sve dok je na toj poziciji, te dodaje: "Do kada će biti - ne zavisi od mene, već od mnogih dešavanja, odnosno Opštinskog odbora DNS-a iz kojeg dolazi".

Da DNS nije načisto kada je u pitanju koalicija sa SNSD-om govori i činjenica da ogromna većina opštinskih odbora staje uz SNSD, ne želeći da izlaze iz koalicije na lokalnom nivou. Banjaluka, Doboj, Lopare, Laktaši, Ugljevik, Brčko, itd. samo su neke od lokalnih zajednica koje će i dalje ostati u koaliciji sa SNSD-om, ali tu su i oni koji su izašli iz koalicije kao što su u Palama, Bileći te Istočnom Novom Sarajevu.

Prema nezvaničnim informacijama, i u mnogim drugim lokalnim zajednicama traju razgovori o tome da li će DNS ostati vjeran SNSD-u ili ne, a nisu isključeni ni dalji razgovori rukovodstva ovih partija u vezi s nastavkom saradnje, ali kako stvari sada stoje to će vrlo vjerovatno sačekati završetak lokalnih izbora, zakazanih za 15. novembar.

Svojom odlukom o istupanju iz koalicije DNS je lokalnim odborima dao mogućnost da nastave saradnju sa SNSD-om, ali odluku o tome trebalo bi da donesu najkasnije do danas.

Iz DNS-a juče je saopšteno da je Osnovni sud u Banjaluci donio rješenje na osnovu kojeg je Nešić ovlašten za zastupanje i predstavljanje te stranke te da je u sudski registar izvršen i upis novog statuta.

Podsjećanja radi, Nešić je nekoliko dana prije odluke DNS-a da napusti koaliciju na sjednici Skupštine DNS-a izabran za predsjednika stranke, a izmijenjen je i njen statut.