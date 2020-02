Srpsko jedinstvo trajalo devet dana

SARAJEVO, BANJALUKA - Jedinstvo političkih partija u Republici Srpskoj trajalo je svega devet dana, jer je u srijedu u Predstavničkom domu BiH usvojen Zakon o prestanku mandata VSTS-a, kojeg je predložio poslanik SDS-a Dragan Mektić.

Milorad Dodik, lider SNSD-a, rekao je da su ovim potezom SDS i PDP poslali lošu poruku te da oni imaju razloge zašto se tako ponašaju.

"To je loše, ali svako ima svoju političku odgovornost", istakao je Dodik i dodao da mu je žao što je to tako kratko trajalo, aludirajući na to da SDS i PDP nisu ispoštovali usvojene zaključke Narodne skupštine od 17. februara.

Po zaključcima predstavnici RS su obavezni da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu, ali su juče ove dvije partije zajedno s poslanikom SDA Adilom Osmanovićem podržale pomenuti Zakon o prestanku mandata VSTS-a u sadašnjem sastavu, koji je potom nakon burne rasprave usvojio Predstavnički dom BiH.

Mektić je kao razlog za ovu inicijativu naveo, između ostalog, neusvajanje izvještaja o radu VSTS-a za 2017. i 2018. godinu, odsustvo poštivanja vladavine prava nosilaca pravosudnih funkcija, sprege politike i pravosuđa te donošenje nezakonitih podzakonskih akata.

Dodik je rekao da ovaj zakon neće dobiti podršku u Domu naroda BiH.

"Ako je politička igra u tome da se to sve svali na Dom naroda i partije koje u Srpskoj imaju većinu, nemam ništa protiv", rekao je Dodik.

S druge strane, Mirko Šarović, lider SDS-a, rekao je da SDS i PDP takođe neće glasati o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH, koji su u utorak u Predstavnički dom BiH u proceduru uputili SNSD, HDZ i srpski klub.

Šarović tvrdi da je SNSD izigrao dogovor koji je postignut na sastanku političkih lidera u Banjaluci.

"Izigrali su dogovor lidera u Banjaluci. Dogovorili smo se da tri člana, odnosno ovog jednog iz RS, kada dođe do zamjene stranih sudija bira Narodna skupština. Oni su se opredijelili za sasvim drugi koncept, da trojicu sudija bira Predsjedništvo BiH, a potvrđuje Dom naroda BiH. Oni su se dogovorili s HDZ-om i u vodu su bacili dogovor koji su imali sa strankama iz RS", rekao je Šarović i dodao da je SNSD trebalo da se dogovara s njima.

Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da je prijedlog SNSD-a i HDZ-a loše rješenje i da ima elemente prenosa nadležnosti te ponovio da je SNSD izigrao dogovor.

U srijedu su razgovarali i Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić i Željko Komšić, predsjednici SDA, SBB-a i DF-a, i s tog sastanka su poručili Dodiku da neće podržati izbacivanje stranih sudija, da neće dozvoliti prelaženje crvene linije i da treba da se povuku nedavno usvojeni zaključci Narodne skupštine.

Izetbegović je rekao da će na svaku prijetnju teritorijalnom integritetu BiH odgovoriti snažno te da se nijedan pedalj BiH ne može otcijepiti.

"Tako nešto dovodi do narušavanja mira", rekao je Izetbegović i upozorio predstavnike međunarodne zajednice, a posebno OHR, da je krajnje vrijeme da se poduzmu koraci na krizu koju je, po njegovom mišljenju, prouzrokovao Dodik.

"Nećemo pristajat ni na kakve ucjene", rekao je lider SDA.

Radončić kaže da se nisu sastali da bi uplašili građane nego da bi, kako je rekao, rekli Dodiku i politici separatizma da postoji crvena linija preko koje se ne smije preći.

Komšić je pozvao Dodika da se vrati uobičajenim poslovima i aktivnostima, te donošenju odluka koje su im u opisu poslova i istakao da se BiH neće raspasti.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS stavio je veto na zaključke koje je nedavno Narodna skupština RS usvojila nakon odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu RS.

Tegeltija: Politički pritisak

Milan Tegeltija, predsjednik VSTS-a, rekao je da je Mektićev prijedlog eklatantan i flagrantan primjer političkog pritiska, te da to pokazuje kako se zastupnik protiv kojeg je potvrđena optužnica za korupciju želi obračunati s pravosuđem.

Istakao je da je ovo očit i za evropske standarde potpuno flagrantan pokušaj preuzimanja političke kontrole nad pravosuđem od političke koalicije koja je formirala raniji saziv Savjet ministara BiH i koja u skladu s deklaracijom i zaključcima SDA želi da se obračuna s predsjednikom i članovima VSTS-a, šaljući im poruku kao i svim drugim sudijama i tužiocima da se u svom radu moraju rukovoditi stavovima tih stranaka, jer će u suprotnom snositi posljedice.

Nenad Stevandić, šef srpskog kluba u Predstavničkom domu, kazao je da ova inicijativa ne bi riješila rad ovog savjeta, te da je je ovo neka vrsta potrebe da se krše zaključci Narodne skupštine RS.