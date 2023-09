Šta će donijeti novi sastanak koalicije SNSD-a, HDZ BiH i "trojke"

SARAJEVO - Puno toga je na stolu uoči novog sastanka predstavnika vladajuće koalicije na nivou BiH, odnosno SNSD-a, HDZ BiH i "trojke", a koji bi, kako saznaju "Nezavisne novine", trebalo da bude održan u ponedjeljak u Mostaru.

Prethodni sastanak, podsjećanja radi, čiji je domaćin bila "trojka", nije donio mnogo toga pa će teme poput imovine, Ustavnog suda BiH, Zakona o sudovima i Izbornog zakona vrlo izvjesno ponovo biti u centru pažnje, a sudeći po porukama uoči razgovora, ni sada neće proći bez uslovljavanja sa sve tri strane, što svakako dodatno komplikuje ionako zamršenu situaciju.

Lider SDP BiH Nermin Nikšić već je poručio da stranke "trojke" neće pristati na bilo kakve ucjene od strane SNSD-a.

"Ako SNSD kao uslov postavi Ustavni sud BiH, neće biti razgovora", rekao je Nikšić dodajući da uslovljavanje nije način da se riješe pitanja tog suda i imovine.

"'Trojka' je pristala na formiranje radne grupe Vijeća ministara BiH, a koja bi trebalo da radi na pripremi novog Zakona o Ustavnom sudu BiH. Taj zakon mora biti sukladan evropskim standardima, a što se tiče SDP BiH, a siguran sam i 'trojke', ne dolazi u obzir da pristanemo da se u tom sudu odlučuje po nacionalnoj osnovi", naglasio je Nikšić te dodao da je i njemu i predstavnicima Naše stranke te Naroda i pravde jasno da BiH ne može biti dio Evropske unije ukoliko postoje strane sudije.

On je istakao i da će oni uvijek biti za razgovor i kompromis, a da je alternativa tome samo blokada svega, koja, kako je rekao, ne ide u prilog onima koji vole BiH.

Za saradnju i razgovore spreman je i SNSD, ali i oni neće dozvoliti ucjene.

"Uvijek smo bili spremni za saradnju, ali u toj saradnji nikad ne može da znači da samo jedni daju, a drugi samo očekuju. Bitno je da svi pokažemo da smo voljni za saradnju ili te saradnje neće biti", rekao je za "Nezavisne novine" Radovan Kovačević, portparol SNSD-a i delegat ove stranke u Domu naroda BiH.

SNSD ostaje pri istom stavu i kada je u pitanju Ustavni sud BiH, a komentarišući izjavu Nikšića kako neće pristati da se u toj pravosudnoj instituciji odlučuje po nacionalnoj osnovi, Kovačević kaže:

"U Ustavnom sudu BiH treba da budu sudije iz BiH, odnosno iz Banjaluke, Sarajeva, Mostara, Trebinja, Širokog Brijega, a ne sudije iz Švajcarske, Albanije, Tanzanije ili Francuske".

Najmanje rječiti bili su u HDZ BiH, koji bi formalno trebalo da bude domaćin sastanka predstavnika vladajuće koalicije.

Izvor "Nezavisnih" iz HDZ-a samo nam je otkrio da će sastanak biti održan u ponedjeljak, 25. septembra, ali nije želio govoriti o tome šta će biti fokus ili zahtjevi sa njihove strane.

Ako je suditi po ranijim pregovorima, za HDZ BiH najvažnije pitanje je Izborni zakon i njegova reforma.

Uroš Vukić, novinar "Nezavisnih novina", smatra da je dobro što se uopšte razgovara i kaže da je to nešto novo u odnosu na prethodne godine...

"U svakom slučaju razgovore treba nastaviti. Međutim, kako vrijeme bude odmicalo biće sve teže. 'Trojka', HDZ i SNSD imaju svoje teme na kojima insistiraju, a to su imovina, Izborni zakon i Ustavni sud BiH. To su toliko složena i kompleksna pitanja u BiH da ne vidim mogućnost da se postigne dogovor. Ukoliko i jedni i drugi i treći budu insistirali na tim temama, dogovora neće biti i biće problem ako se to prelije i na ove operativne stvari koje su počele da se rješavaju", kaže Vukić.

Problem je, tvrdi, i što ova koalicija otvara nova pitanja, a ne rješava stara.

"Recimo, šta je sa gasnim interkonekcijama u BiH, navodno je nešto dogovoreno, ali je sve stalo", navodi on, uz naglasak da od predstojećeg sastanka ne očekuje ništa konkretno.

"Partneri u vlasti su i dalje neiskreni jedni prema drugima i kalkulišu, što smo mogli vidjeti na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma, gdje nisu usvojeni zakoni koji su jednoglasno dobili podršku Savjeta ministara, kao što je u Predsjedništvu BiH zakočen projekat gasovoda. Toga će biti i dalje, i vjerovatno sve više kako vrijeme bude odmicalo i kako se izbori budu bližili. Ova vlast ima još najviše dvije godine da uradi nešto, a nakon toga kao i prethodnih godina može se očekivati podizanje tenzija u cilju mobilizacije biračkog tijela", zaključio je Vukić.