Šta je Dodik poručio Trivićevoj, Crnatku, Borenoviću i Vukanoviću

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sve dok ga napadaju Jelena Trivić, Igor Crnadak, Branislav Borenović, Nebojša Vukanović znači da radi dobro i u interesu Srpske.

"Trivić, Crnatku, Borenoviću, Vukanoviću, dok god me vi napadate, znači da radim dobro i u interesu Republike Srpske. Pošto me svaki dan napadate, znači da svaki dan uradim nešto dobro. Počeću da se brinem ako me pohvalite", naveo je Dodik putem društvene mreže Iks.

Kao što laž ne može biti politika, ni mržnja ne može biti politika. Na laži sam oguglao, a mržnja će vas uništiti. A da se učlanite u SDA, biće vam lakše?", napisao je Dodik na mreži "Iks".

