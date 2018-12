Šta je Krajišnik u pismu poručio SDS-u?

BANJALUKA - Na jučerašnjoj burnoj sjednici Skupštine SDS-a, Vukota Govedarica je čitao pismo Momčila Krajišnika, bivšeg predsjednika Narodne Skupštine Republike Srpske i jednog od osnivača SDS-a.

Pojedini članovi SDS-a su zamjerili Govedarici na njegovim odlukama da zabrani ulazak članovima stranke iz Čelinca jer je to suprotnost onoga što je Krajišnik poručio u pismu.

Ovim su potvrđena ranija saznanja ATV-a o sastanku Vukote Govedarice sa Asocijacijom "Stvaraoci Republike Srpske" u hotelu Damis na Palama.

Pismo Momčila Krajišnika vam prenosimo u cjelosti:

"Grupa osnivača SDS-a, zabrinuta za stanje u stranci, s najboljom namerom, da bi se stanje popravilo, predlaže članovima Skupštine sledeće aktivnosti.

Prvi zadatak bi trebao biti da se nađe odgovor na pitanje: "Hoćemo li se nastaviti svađati, ili postići SDS-ovo jedinstvo?" Odgovor izgleda jednostavan jer bi teško bilo opravdali stav da smo se opredelili za svađu i rat. Za rat se opredeljuju ljudi koji su iscrpili sve mogućnosti da na miran način reše neki konflikt.

U našem slučaju bi to značilo da smo opredeljeni da postignemo "SDS-ovsko pomirenje". I to pomirenje između onih koji bi želeli da dođe do promene na čelu Stranke i onih koji se sa promenom ne slažu.

Da bi se to postiglo izabran je način da se o poverenju izjasni SKupština Stranke. Nejasno je da li bi se samo glasalo o poverenju predsedniku stranke ili celom predsedništvu. I nije sporno, da se u situaciji, kada su poremećeni odnosi u Stranci, atraži arbitraža članova Skupštine. Pitanje je samo kad to činiti i da li bi trebalo vršiti proveru samo predsednika ili svih članova Predsedništva?

U situaciji kad bi odlučili da zamenimo sve članove Predsedništva, onda se postavlja pitanje: ko će ih zameniti? Jedini logičan odgovor je da bi do sada najuglednije i najafirmisanije naše članove morali zameniti sa manje afirmisanim.

A u situaciji kada bi se odlučili da se zameni samo predsednik, onda bi, osim predsednika, svi ostali potpredsednici ostalo na svojim mestima a samo jedan od njih eventualno izabran za predsednika. Postoji velika opasnost da bi, ako bi izvršili zamenu samo predsednika, podelili Stranku. Najmanje što bi nam se moglo prigovoriti da je sjahao Murta uzjahao Kurta.

Sve ukazuje da proveru ni samom predsedniku nego i svim članovima predsedništva ne bi trebalo vršiti sada nego posle konsolidacije Stranke i provedenih novih izbora na kojima bi svi imali jednake šanse.

Ko da vrši konsolidaciju Stranke? Pošto postoje dve strane dobro bi bilo da budu u timu za konsolidaciju po dva člana iz jedne i iz druge strane + jedan (ako bi moglo da bude uslovno rečeno) neutralan. Preporučljivo je da bi trebalo u toj grupi svakako da budu g Govedarica i g Bjelica, koji su sad u javnosti najeksponiraniji."

