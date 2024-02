Šta je Vojislav Šešelj savjetovao Miloradu Dodiku

BANJALUKA - Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne bi trebalo da ide na sesije nelegalnog Suda BiH i odaziva se na pozive te kvaziinstitucije u kojoj se protiv njega neopravdano vodi pravosudni proces.

Šešelj je rekao Srni da bi institucije Srpske trebale da donesu odluku da ne priznaju taj sud, koji nema nikakvo uporište u Ustavu BiH i Dejtonskom sporazumu.

"To je sud koji je uveden samovoljom nekadašnjih visokih predstavnika u BiH i u saradnji sa Haškim tribunalom. On je mnogo više sudio Srbima nego muslimanima i Hrvatima. Srbi su tamo suđeni na dugotrajne robije, a muslimani samo do 20 godina. Naime, kod muslimana se poštovao princip najviše kazne u skladu sa aktima bivše Jugoslavcije, a kod Srba nije“, pojasnio je Šešelj.

On je rekao da bi Dodik trebalo da totalno ignoriše taj sud.

"Takođe, trebalo bi da se Srbi prestanu isporučivati tom sudu", rekao je Šešelj.

On je napomenuo da je epilog pokrenutog sudskog procesa protiv predsjednika Srpske teško predvidjeti, ali da je očigledno da bi se u presudama vjerovatno išlo na njegovo hapšenje ili zabranu da se bavi politikom i slično.

"U svakom slučaju, Dodik tim sudskim organima ide na ruku odlaskom na ročišta i svojim ponašanjem nakon što su promijenili i doveli sudiju koja ima ratnu prošlost u takozvanoj Armiji BiH. Na šta to liči da ga sudi sudija koju se može pozvati na ratnu odgovornost?", upitao je Šešelj.

On je dodao da Sud BiH ima brojne probleme jer su tamo nedavno na krivičnu odgovornost pozvani neki rukovodeći ljudi, te da je bilo svakakvih afera.

"Krajnje je vrijeme da se taj kvazi sud ukine", rekao je Šešelj.

Dodiku se u Sudu BiH sudi zbog neizvršavanja odluka Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg u RS ne priznaju.

