Šta je pokazala "Skupština na otvorenom" koju je organizovala opozicija

BANJALUKA - Eksperiment nije uspio.

Najkraći je, ali i najkonkretniji odgovor sagovornika "Nezavisnih novina", na pitanje: "Šta je pokazala 'Skupština na otvorenom' koju je u četvrtak, 7. septembra, organizovala opozicija na platou ispred Narodne skupštine Republike Srpske?"

Skup, koji je trebalo da posluži kao dokaz da je vladajuća struktura, predvođena SNSD-om, pogazila zaključke koji su prije nekoliko mjeseci usvojeni u republičkom parlamentu, ali i na kome je trebalo da se čuje glas/mišljenje građana o problemima koji ih tište, završen je uz poruku većine opozicionih poslanika da je bilo dosta ovakve vlasti, koja ne poštuje i gazi sopstveni Ustav, te da će, ako se tako nastavi, biti organizovani protesti širom Republike.

Za poznavaoce društvenih i političkih prilika rečeno je samo već ispričana priča, koju neubjedljiva opozicija iznova i iznova uporno vrti.

Ako i jesu htjeli da se približe građanima, sat vremena pred Narodnom skupštinom Republike Srpske pokazao je da to neće biti nimalo lako.

"Sve se pokazalo kao loša ideja. Ne samo zbog prilično poražavajućeg odziva građana, već i zbog (ne)zadovoljstva učesnika skupa. Ako se sjetimo sastanaka sa građanima nekadašnjih gradonačelnika u 'Staklencu' ili narodnih kancelarija predsjednika Srbije, znaćemo da su u fokusu razgovora ili isključivo teme bile lična, socijalna pitanja, a najčešće pitanje zaposlenja. Na takva pitanja i probleme je teško naći odgovor, te je još teže pomoći. S jedne strane oni koji traže pomoć biće razočarani kad im kažete da im ne možete pomoći, a drugi će u tome vidjeti nemoć ili odsustvo želje da se pomogne. I tako je dobra namjera da se uđe u masu zapravo postala promašaj", smatra analitičar Nebojša Tojagić.

On kaže da je u ovom slučaju sigurna jedna stvar, a to je da su nakon skupa sigurno ostali razočarani i opozicija i građani.

"Građani jer nisu čuli ono što su željeli, a i opozicija, koja je očekivala veći broj građana i mnogo više pitanja, sugestija, inicijativa", dodaje Tojagić.

Prema njegovim riječima, za opoziciju bi, ukoliko zaista želi da se poistovijeti sa građanima, rješenje moglo da bude "da uđe u masu" i da upozna njihove probleme i brige.

"A jedini način da opozicija uđe u masu je da zakuca na svaka vrata u Republici Srpskoj. Od vrata do vrata sa svakim domaćinom, sa svakom domaćicom. Čak ni to ne garantuje uspjeh, ali je bolja osnova za optimizam", dodaje Tojagić.

Novinar Vladimir Šušak smatra da je okupljanje ispred Narodne skupštine RS bio pokušaj opozicije da pronađe "pravu temu" na kojoj bi gradili opoziciono djelovanje i izazvali veću pažnju javnosti.

"Nesumnjivo da nije bilo odjeka kod građana kakav su očekivali, kao što ni slični skupovi suprotnog političkog tabora nisu doveli do nekog masovnijeg odziva građana", kategoričan je Šušak.

On ističe da svi skupovi ostaju nedorečeni jer vjeruje da su se ljudi zasitili velikih političkih i nacionalnih tema.

"To je slikovito pokazalo i spontano obraćanje građana na opozicionom skupu pred NS RS. Mogli smo od tih ljudi čuti šta ih interesuje, zaposlenje i egzistencija. Možda to govori da to nije dominantna agenda ni kod opozicije ni kod vlasti, a zapravo su goruće teme koje zanimaju građane", zaključio je Šušak.