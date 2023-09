Šta je pozadina samoorganizovanja bošnjačkih udruženja?

BANJALUKA - Bezbjednosne agencije u BiH trebalo bi da utvrde šta se misli pod riječju "samoorganizovanje", koje su, kao opciju, najavila bošnjačka udruženja u pismu u kojem su pozvala EU snage i NATO snage, stacionirane u BiH, da zaštite Bošnjake u Srpskoj.

Poručuju to stručnjaci za bezbjednost, osvrćući se na pismo kojim se u utorak oglasilo pet bošnjačkih udruženja, a koja se uglavnom bave zaštitom žrtava rata i povratničkom populacijom.

Ta udruženja navela su da su napadi na povratnike u Srpskoj "postali svakodnevica", te pozvali na zaštitu Bošnjaka.

"Jasno i nedvosmisleno kažemo da takvo ponašanje nećemo više tolerisati po cijenu samoorganiziranja u svrhu zaštite naših povratnika", zaključuje se u pismu.

Stručnjak za bezbjednost Radislav Jovičić kaže da ovdje za svaku bezbjednosnu agenciju ima prostora da uzme izjavu od tih ljudi, te ih upita šta se to podrazumijeva pod samoorganizovanjem.

"Da li to znači da oni imaju neko nelegalno oružje kod sebe, ili smatraju da nešto trebaju sa legalnim? Zakon je propisao i to na koji način se može držati ili nositi oružje i ko ima pravo na to. Šta uopšte znači to samoorganizovanje? Da li je to u vidu neke prijetnje, preduzimanja nekih radikalnih mjera, ili je to u smislu da se ode u policijsku stanicu, nadležnu na području gdje se dešavaju incidenti, i da se traži pojačano prisustvo policijskih tijela? To je donekle i prihvatljivo, da se razgovara sa bezbjednosnim agencijama, a svaka druga varijanta je neprihvatljiva", rekao je Jovičić u izjavi za "Nezavisne novine".

Jovičić, koji je i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, ističe da se pojedina bošnjačka udruženja ponašaju kao da Srbi nikada nisu napadnuti u FBiH.

"Svaka sila i svaka prijetnja i samoorganizovanje, te podizanje bilo kakvih tenzija, nisu dobrodošli u BiH, ovakvoj kakva je. Mislim da MUP Srpske savršeno dobro radi svoj posao, pogotovo kada je povratnička bošnjačka populacija u pitanju. Do sada nije bio nijedan incident na koji MUP Srpske nije adekvatno reagovao", naveo je Jovičić.

Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH, pita gdje je reakcija na brojne napade na Srbe u FBiH.

"Mnogo manje napada je na Bošnjake u Srpskoj nego što Srbi imaju problema u FBiH. Šta im znači samoorganizovanje?", pita Radanović u izjavi za "Nezavisne novine".

Upit u vezi sa pismom bošnjačkih udruženja poslali smo Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Federalnoj upravi policije (FUP), ali odgovore do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nismo dobili.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske saopštilo je da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzima sve potrebne mjere i radnje da stanje bezbjednosti na području Srpske bude povoljno, te da su garant bezbjednosti svim građanima Srpske, bez obzira na to kojem narodu pripadaju.

"Pozivamo predstavnike pojedinih federalnih medija, bošnjačkih udruženja i političara iz reda bošnjačkog naroda da prestanu sa širenjem vjerske i nacionalne mržnje, jer stvaraju napetost i huškačku atmosferu", poručili su iz MUP-a Srpske.

Oglasio se, podsjetimo, i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, te najoštrije osudio napad na povratnika koji se desio u naselju Kamenica, grad Zvornik, naglasivši da je Republika Srpska sigurno društvo za svakog njenog građanina.

Predsjednik Republike pozvao je nadležne da procesuiraju odgovorne i time pošalju poruku da se nasilje u Republici Srpskoj neće tolerisati.

"Takvo ponašanje u Republici Srpskoj je neprihvatljivo od bilo kog pojedinca i zbog toga očekujem da naša policija, kao što je to i do sada radila, iskoristi sve svoje resurse da se ovakvi ekscesi ne događaju", poručio je Dodik.