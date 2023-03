Šta je predsjednik RS rekao o optužnici protiv Putina

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je izdavanje naloga Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina politička i selektivna odluka koja osim političkih tenzija neće dovesti ni do čega drugog.

Dodik je istakao da Srbi ne vjeruju tim sudovima i da su oni formirani da bi nad malim nacijama provodili silu međunarodne politike.

"Ti sudovi su uvijek bili pod političkim uticajem, ne treba misliti da to nije i danas tako", rekao je Dodik.

On je dodao da je to odraz politike prema Rusiji, a ne činjenica, prava ili nečeg drugo.

Prema njegovim riječima, činjenica je da Rusija očigledno nije članica tog suda, ne pripada njegovoj jurisdikciji i da je to više politički nego pravni sud.

"A da su htjeli da pričaju o stradanju djece mogli su da završe ovaj proces koji je bio vezan za BiH kada su se na zapad odvozila djeca koja su bila siročad u BiH. To je samo bilo pokrenuto i nikada nije završeno", podsjetio je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske je naglasio da se zalaže za to da svi koji su počinili zločine u bilo kojem ratu, pa i u ovom u Ukrajini, apsolutno trebaju odgovarati.

"Ali, to bi značilo da treba da odgovoraju i oni koji su bacali bombe sa osiromašenim uranijumom na Srbe u dva navrata i da se time pokaže da pravda može da stigne sve, a ne da bude selektivna priča prema politički izabranim protivnicima. To je sukob koji Zapad dalje gura, ali je isto tako odraz stanja koje smo ranije upoznali u vezi sa činjenicom da su to samo politički motovisane odluke tih međunarodnih instanci i sudova", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, da je međunarodne pravde onda bi sigurno odgovarali Naser Orić i mnogi koji su pobili Srbe ili oni koji su bacali bombe na Srbiju i Republiku Srpsku i ubili djecu kao što je trogodišnja Milica Rakić u Srbiji.

"Međutim, to nećemo gledati nikada u životu, ali je činjenica da je to selektivno i, u svakom slučaju, mislim da osim političkih tenzija neće dovesti ni do čega drugog", istakao je Dodik za Srnu.

Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda u Hagu izdalo je nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina na osnovu optužbi za navodne ratne zločine u Ukrajini.