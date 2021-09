Šta kažu Tužilaštvo i MIP BiH o hapšenju Vranja?

SARAJEVO - Tužilaštvo BiH saopštilo je da su prije nepune tri godine donijelo Naredbu o nesprovođenju istrage protiv Edina Vranja, nekadašnjeg načelnika Sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije, a u vezi sa ratnim dešavanjima u Goraždu 1993. i 1994. godine.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva BiH, postupali su na temelju prijave koju je policija dostavila protiv više osoba, a koja se odnosi na navode o ratnim zločinima, počinjenim nad žrtvama srpske nacionalnosti u zgradi ZOIL-a u Goraždu.

"U tom predmetu podignuta je optužnica protiv više osoba i suđenje je u toku, dok je u odnosu na prijavljenog Edina Vranja i još nekoliko osoba 26. decembra 2018. godine donesena naredba o nesprovođenju istrage, na koju, kada je riječ o Vranju, nije bio izjavljen prigovor", ističu iz Tužilaštva BiH.

Dodaju da u vezi sa hapšenjem Vranja nisu dobili nikakvo službeno obaviještenje ili informaciju od nadležnih organa Srbije.

"Tužilaštvo BiH je o svemu navedenom žurno proslijedilo upit prema Tužilaštvu za ratne zločine Srbije, u kojem su zatražene detaljne informacije, te je proslijeđena Naredba o neprovođenju istrage, koja je postala konačna u Bosni i Hercegovini", naveli su iz Tužilaštva BiH.

Ministarstvo inostranih poslova BiH, odnosno Ambasada BiH u Beogradu, zaprimila je službenu informaciju o hapšenju Edina Vranja.

"Ambasada je odmah zatražila od nadležnih organa da predstavnik Ambasade BiH posjeti bh. državljanina te ponudi pravnu pomoć i zaštitu. Ambasada BiH u Beogradu zatražiće i sastanak s postupajućim tužiocem u ovom predmetu. Svaka vrsta konzularne zaštite po Bečkoj konvenciji biće pružena našem državljaninu koji je to zatražio", saopšteno je iz MIP-a BiH.

Bisera Turković, zamjenica predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministrica inostranih poslova BiH, naložila je juče Ambasadi u Beogradu, te službama u Ministarstvu inostranih poslova BiH, da se hitno razmotre sve pravne mogućnosti te preduzmu radnje u vezi sa ovim slučajem.

Iz MUP-a Srbije, uz navođenje inicijala, potvrdili su da su na Graničnom prelazu Uvac uhapsili Vranja, za kojim je, kako navode, bila raspisana policijska potraga, a osumnjičen je za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

"On se tereti da je od januara 1993. do oktobra 1994. godine kao islednik u logoru u Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu", naveli su iz MUP-a Srbije.