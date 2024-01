Šta kažu građani o ideji uvođenja obaveznog glasanja u BiH (VIDEO)

BANJALUKA - Prijedlog vladajuće koalicije u BiH da jedna od izmjena Izbornog zakona BiH bude i uvođenje obaveznog glasanja na izborima i da bi se svako ko ne bude izašao na birališta suočio sa određenom vrstom kazne naišao je na podijeljena mišljenja među građanima.

Iz prve ruke možemo svjedočiti da je više onih koji smatraju da bi ovo bila dobra odluka, jer, kako kažu, obaveza svih je da izađu na izbore, ali sa druge strane, ne smije se zanemariti ni mišljenje građana da bi ovo bio loš potez, jer smatraju da izbori u BiH odavno nisu demokratski i da ne odražavaju stvarnu volju građana.

"Onaj ko želi da izađe, izaći će, ko ne želi, neće. Mislim da bi sa obaveznim glasanjem bila veća manipulacija. Ionako se na 50-51 odsto izlaznosti ukrade 15 odsto. Onda bi se na 100 odsto izlaznosti ukralo 30 odsto. Ne treba izlaziti na izbore", smatra Banjalučanin Milan Ždrnja.

Sa izrečenim se ipak ne slaže Želimir Skenderija.

"Ja mislim obrnuto, mislim da što više ljudi treba izaći na izbore. Ne bih se složio da bi bile veće manipulacije", rekao je Skenderija za "Nezavisne novine".

I Magdalena iz Banjaluke smatra da bi što više ljudi trebalo da izađe na izbore.

"Ako je demokratija takva da svi odlučujemo, ne vidim razlog zašto onda ne bismo jednostavno svi izašli i svi odlučili", kaže ona za "Nezavisne novine".

Na pitanje da li to znači da je za uvođenje obaveznog glasanja ili da se ljudima kao i do sada da izbor, odgovara:

"Mislim da bi bilo najbolje da izađemo svi i da svi odlučujemo. Ali, sada neki pojedinci ne žele da izađu jer smatraju da je situacija takva kakva je, odnosno da bez obzira na to da li izađu ili ne, biće onako kako vlast odluči."

Obavezno glasanje i kazne za one koji ne izađu na birališta ispravna je ideja i za Banjalučanina Marinka Mirkovića. On je uvjeren da bi se izlaznost na izborima na taj način značajno povećala.

"Mora se izaći na izbore, jer ako neko ne izađe, onda neka ga kazne. Sto posto bi se povećala izlaznost, jer bi se ljudi uplašili kazni", rekao je Mirković.

I među penzionerima su stava da je izlazak na glasanje osnovna građanska dužnost.

"To je nešto što je jednostavno građanska dužnost, to treba svi da odradimo i obavimo. E sad, to što neko neće da izađe, ne znam hoće li neko odlučiti hoće li biti kažnjeni ili ne. Možda bi u tom slučaju bila primjerena neka opomena", odgovorila je za "Nezavisne novine" Ranka iz Banjaluke.

I obavezno glasanje i kazne onima koji ostanu u kućama opcija je i za Zorana Zeca.

"Zašto da ostane pola populacije u kućama, to mi nema nikakve logike. Bolje neka izađu pa neka se opredijele za nešto. Moje mišljenje je da bi svaki punoljetan građanin trebalo da glasa", naveo je Zec.

Na konstataciju da većina onih koji ne izađu na izbore ima obrazloženje kako ih niko od predloženih stranaka ili političara nije uvjerio da glasaju za njega/njih, ni on ne krije da je razočaran na sličan način.

"Pravo da vam kažem, gledajući ovo sve, političku elitu i ponašanje, možda bih odabrao dvoje ili troje za koje bih glasao. Nemamo mi neke posebne vajde od njih. Imamo tu neke iz opozicije, poput Vukanovića, on mi se dopada jer je otvoren. E sad, kakav bi bio kad bi došao vlast, ne znam kako bi to bilo sve. Svi oni obećavaju dok ne dođu na vlast, a onda se ne desi ništa. Evo prvi, Draško, u njega sam razočaran, glasao sam za njega kao za mlađeg momka. A evo sin moj, i mnogi imaju malu djecu, imaju subvencije na vrtić, a ne daju im. Ima para ta opštinetina", poručuje Zec, koji je bio vidno ogorčen na sve političare i njihov odnos prema mladima.

"Mladi ljudi nemaju nikakvu podršku ovog sistema, posebno ovi što sada žele da osnuju porodicu, što je zaista žalosno. I ti doplaci i sva ta čuda, to je malo i mizerno, pogotovo za borce. Znači, tri marke mjesečno za učešće u ratu, to nisu ni dva poštena hljeba. A posebno ovima što ne rade", dodao je Zec.

Razočarenje u izbore, sistem i kompletan proces nije krio ni Tomo iz Banjaluke.

"Nisam za to da se uvede obavezno glasanje, jer i tako nisu pošteni izbori, tako da je svejedno da li sam glasao ili ne", kaže Tomo, koji je uvjeren da nova odluka ne bi promijenila ništa po pitanju regularnosti izbora.

"Dosad sam redovno glasao i ne znam baš da li ću nastaviti ubuduće", dodao je Tomo.

