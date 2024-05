Šta lideri opozicionih stranaka misle o Dodikovom prijedlogu da ne izađu na izbore

Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas u Banjaluci da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj nije donijela odluku o izlasku na lokalne izbore u BiH niti po kojem zakonu i da se čeka stav opozicije.

Prethodno je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice Predsjedništva te stranke u Banjaluci predložio ostalim strankama da ne učestvuju na izborima "po zakonima, odnosimo odlukama koje je predložio Kristijan Šmit", kojeg RS ne priznaje za visokog predstavnika u BiH.

Evo šta lideri opozicionih stranaka u RS misle o tome.

"Prije bih u jamu skočio nego prihvatio neki njegov poziv. Bolje bih prošao", rekao je za Raport Nebojša Vukanović, predsjednik Kluba poslanika opozicione Liste za pravdu i red u NSRS.

"Najbolji je pokazatelj Trojka. Ko je god s Dodikom tikve sadio, ulazio u kolo, imao bilo kakvu vrstu dogovora, bolje bi prošao da se uhvatio za žicu od struje i u jamu skočio", kazao je Vukanović.

Kaže da su već odradili veći dio posla oko izlaska na lokalne izbore, prikupljanja potpisa, administracije...

Dodikov poziv za Raport je komentariso i Milan Miličević, predsjednik SDS-a.

"Za mene je to još nešto što je nezvanično, ali, u svakom slučaju, vjerujem da će poslije toga uslijediti konkretan poziv opozicionim i drugim političkim partijama u RS. Neću se zalijetati pa reći hoćemo ili nećemo, naravno da će o tome biti diskusija na Predsjedništvu stranke, ali ono što lično mislim, nakon što Predsjedništvo zauzme stav o tome da li se treba odazvati razgovoru, ne pozivu, da se ne učestvuje na izborima, mogla bi se donijeti odluka", rekao je Miličević.

"Stranka će se prvo opredijeliti, a onda ćemo se na nivou opozicije dogovoriti da li da odemo na takav sastanak", kazao je on.

Osvrnuo se Milićević i na izborne zakone.

"Bez obzira na taj momenat, rekao sam prije nekoliko mjeseci, a i dalje stojim iza toga, da u BiH u ovom momentu s ovakvim stanjem situacija vezano za izborni zakon, ne izborni, nego izborne, kojih imaju tri u igri, od kojih je jedan nametnut, pa je trenutno važeći. Jedan je usvojen u NSRS i daljoj je proceduri usvajanja, a treći je u Parlamentu BiH, u PD-u, koji je takođe u fazi. Ne postoje realno uslovi za provođenje normalnih izbora. Šta god ko mislio, u ovom momentu ih je nemoguće provesti normalno i transparentno u BiH", kaže Miličević i odgovara na pitanje ko je do toga doveo: "Oni koji su trebali predložiti zakon kroz redovnu proceduru kroz Predstavnički dom, a to su oni koji danas čine vlast, a imali su mnogo vremena. To je jedan razlog. Drugi je da jedna politička partija u BiH, to je SDS u ovom momentu, zbog sankcija ima ugašen račun i upitno je da li može izaći na izbore."

U SDS-u rade na tome da se prijave na te izbore i ta procedura traje.

"Apsurd je danas pozivati na bojkot izbora u RS, a prekjuče generalni sekretar SNSD-a govori da se opozicija dogovorila s Bošnjacima o podjeli nekakvih gradova i opština. Neozbiljno i zlonamjerno", rekao je predsjednik SDS-a.

Jelena Trivić nema dilemu o tome hoće li politička partija kojoj je na čelu izaći na lokalne izbore, niti vidi potrebu da se odazovu pozivu predsjednika RS.

"Narodni front je ušao u proces prijave po jedinom važećem izbornom zakonu i kao nova stranka skupljamo potpise u 38 opština u RS. Ne vidim nikakvu potrebu za razgovor sa strankama vladajuće koalicije po ovom pitanju, koje samo ovim pozivom žele da se sakriju iza opozicije, a svakako će i oni izaći na izbore", kazala je Trivićeva za Raport.

Dodaje i da konkretno ima informacije da NPS Darka Banjca, takođe, skuplja potpise za izlazak na izbore, "tako da ovaj poziv smatram krajnje licemjernim".

O pozivu vladajućih stranaka govorio je i Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

"Jedan dan izlaze na izbore, drugi dan ne izlaze, treći dan ih odgađaju, četvrti dan gutaju žabe… izgubljeni u vremenu i prostoru, vječito trazeći izgovore za svoje neuspjehe, lažni patriotizam i obmane", kaže Borenović za Raport.

Besmisleno je, dodao je, biti dekor "u tom providnom igrokazu političkih štetočina koje su sve učinile da godinama blokiraju donošenje pravila za fer i poštene izbore".

