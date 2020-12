Šta političari u BiH misle o predstojećem procesu vakcinacije

BANJALUKA, SARAJEVO - Vakcinisaćemo se, jednoglasno poručuju politički zvaničnici iz BiH, u iščekivanju vakcine protiv virusa korona.

Naglašavaju da je veoma bitno da se sluša riječ struke te da će, u skladu s tim, i oni postupiti.

Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, koji je među prvim političarima u BiH imao i pobijedio virus korona, ističe da će se vakcinisati.

"Nema dileme - moramo slušati struku, koja kaže da je vakcina jedini efikasan lijek protiv ove pošasti koja nam je iz korijena promijenila živote. Naravno da ću se vakcinisati čim se za to stvore uslovi", rekao je Klokić, koji je, kada mu je u martu ove godine potvrđen virus korona, bio smješten u Studentskom centru u Banjaluci.

Poput Klokića, virus korona pobijedio je i Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, koji takođe navodi da će se vakcinisati i da za to nema nikakve dileme.

"Naravno, treba ispoštovati da dobiju vakcinu prvo one grupe ljudi kojima je to najpotrebnije. Ja sam bio pozitivan na virus korona, imao sam upalu pluća i znam koliko je to ozbiljna i nezgodna situacija", naveo je Borenović.

I Nermin Nikšić, lider SDP-a, kaže da će se vakcinisati ukoliko bude imao takvu mogućnost.

"Svakako da hoću ukoliko budem u mogućnosti, pošto sam nedavno prebolovao koronu. Mislim da svako ko je imao iole jače simptome nema dileme treba li ili ne vakcina. Međutim, koliko znam, još je neispitano područje oko ljudi koji su prebolovali i vakcinacije", naveo je Nikšić.

Lider Ujedinjene Srpske i zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nenad Stevandić takođe kaže da će se vakcinisati.

"Trudiću se da se vakcinišem takozvanim atenuiranim vakcinama, koje su ranije proizvođene u 'Torlaku' i Imunološkom zavodu Zagreb. Sve bolesti ovog doba i sve pošasti čovječanstva su iskorijenjene vakcinama. To su nesporni podaci", rekao je Stevandić za "Nezavisne".

Vakcinisaće se i Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a i načelnik opštine Teslić, a koji je po struci ljekar.

"Naravno da ću se vakcinisati. To prije svega govorim kao ljekar i čovjek. Vakcinacija je medicinska metoda vrlo poželjna i opravdana i naravno da ćemo se vakcinisati i ja i moja porodica. Ja sam sticajem okolnosti uspio da se sačuvam tokom proteklih mjeseci. Čuvao sam se pridržavajući se mjera koje se odnose na distancu, dezinfekciju ruku i nošenje maske", kaže Miličević za "Nezavisne".