Šta predstavnici stranaka misle o Zvizdićevoj inicijativi?

SARAJEVO - Klub SNSD-a u Predstavničkom domu BiH svoj stav na prijedlog Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, da se plaćanje PDV-a pomjeri s 10. u mjesecu na 31. daće nakon sutrašnje sjednice Vijeća ministara BiH, a naši sagovornici kažu da su prije svega potrebne konkretne analize.

Nakon što je u ponedjeljak Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma BiH, u hitnu parlamentarnu proceduru uputio prijedlog da se pomjeri datum plaćanja PDV-a, reagovao je Vjekoslav Bevanda (HDZ BiH), ministar finansija i trezora BiH, koji je rekao da ne podržava ovaj prijedlog.

Bevanda, koji je i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, smatra da se izmjenama Zakona o PDV-u bez jasnih podloga i analiza može nanijeti veća šteta nego korist.

Dušanka Majkić (SNSD), predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, kazala je juče "Nezavisnim" da smatra da bi bilo kakve mjere trebalo da budu posljedica prethodne analize šta bi to bilo najekonomičnije i najsvrsishodnije uraditi u određenom trenutku kako bi se postigao najveći efekat.

"Dakle, nijedna mjera sama za sebe ne znači puno ako to nije cijelovit set mjera koji moraju svi organi vlasti preduzeti koji učestvuju u donošenju takvih odluka. Znamo kako se donose takve odluke kada je u pitanju ono što je vezano za PDV i znamo da postoji UO UIO BiH, čije mišljenje je ključno za donošenje takvih odluka, on je čak i predlagač, to nije Savjet ministara ni ministar finansija. To je prijedlog zvaničnog organa koji to čini, a to je UO UIO BiH", kaže Majkićeva.

Ističe da se na nivou entiteta mora naći cjelovit sistem mjera, što se u Republici Srpskoj već čini, i da bi onda institucije na nivou BiH morale uraditi ono što je u dijelu njihove nadležnosti.

"Kako će to ići, hoće li, i šta će se preduzeti, na nama je. Uglavnom, izlazak predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH sa takvom inicijativom vidi se da to nije inicijativa svih. Pojedinačna inicijativa ništa ne znači ako ona nije u skladu sa zakonom", kazala je Majkićeva.

Borislav Borenović (PDP), poslanik u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" ističe da je to potpuno izvodljiv i prihvatljiv prijedlog.

"Mi kao stranka već godinama insistiramo da se prolongira plaćanje PDV-a sa 10. na kraj mjeseca i imamo uvjeravanja već godinama da je to moguće uraditi i da to uopšte neće imati nikakve štetne posljedice po budžete različitih nivoa vlasti, a da će svakako pomoći privredi da ima više sredstava za obrtna sredstva nego što je imala do sada", kazao je Borenović.

Na pitanje da li isto misle njegove kolege iz SDS-a, Borenović je rekao da govori u ime PDP-a, ali da je to prihvatljivo rješenje i za njih.

Saša Magazinović (SDP BiH) kaže za "Nezavisne" da je taj prijedlog dao prije tri godine i da je imao podršku 30.000 privrednika, te da je tada predsjedavajući Vijeća ministara BiH bio Denis Zvizdić.