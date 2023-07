Šta se može očekivati nakon što je Komšić preuzeo palicu u Predsjedništvu BiH

SARAJEVO - Od velikih očekivanja, do već viđenog.

Tako bi se u najkraćem mogao opisati rad Predsjedništva BiH u prethodnih osam mjeseci, kada je toj instituciji predsjedavala srpski član Željka Cvijanović, a koje su obilježili međusobna neslaganja o mnogim pitanjima, a nacionalne teme i dalje su bile prioritet pred svakodnevnim problemima građana.

Analitičari su uvjereni da će isto biti nastavljeno i dolaskom hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića na mjesto predsjedavajućeg.

Ispadanjem SDA iz vlasti na državnom nivou porasla su očekivanja da bi se politička i društvena situacija u BiH mogla konačno promijeniti. Političke stranke koje su dobile priliku da formiraju vlast uradile to su relativno brzo, pa su istovremeno porasli i apetiti da će biti ispunjena dugogodišnja obećanja o boljem životu, ali i realizaciji zajedničkih projekata koji ne bi išli nauštrb građanima.

Ali, sve je to u dobroj mjeri palo ili i dalje pada u vodu, jer smo svakodnevno svjedoci novih prepucavanja između nosilaca političkih i javnih funkcija.

"Ništa novo za BiH", poručuje politički analitičar Velizar Antić, koji kaže da su "velike izjave" na početku mandata novog Predsjedništva BiH ostale samo na tome.

"Novi saziv Predsedništva BiH nastavio je potpuno istu retoriku i politiku, držali su se 'velikih' nacionalnih tema i priča, a jako su malo radili na rešavanju konkretnih problema. Očekujem potpuno isto i od Komšića u sledećem periodu", navodi Antić.

Sve tri strane, nastavlja on, imaju drugačiju viziju kako država i društvo treba da budu uređeni, šta su prioritetni problemi koje treba riješiti, zbog čega i ignorišu zahtjeve onog drugog, a u ovom slučaju i trećeg zajedničkog činioca.

"Iz tog razloga nemamo promenu Izbornog zakona BiH. Isto tako, živimo u državi u kojoj čak 28 godina imamo strane sudije u Ustavnom sudu BiH. Samim tim, mi i nemamo potpuni suverenitet, već nam najznačajnije odluke donose stranci i samim tim smo protektorat u određenom smislu", naglašava Antić.

Analitičari smatraju da su dobri odnosi u državi koji su vladali na početku bili samo prividan zamah i da su prestali s prvim neslaganjem o određenim pitanjima.

"Treba izdvojiti činjenicu da su Komšić i Bećirović blokirali tzv. 'Istočnu interkonekciju', govorili o zakonu o gasu na državnom nivou i na taj način širili patriotizam. To je direktno suprotno dogovoru koalicije vlasti u Vijeću ministara na državnom nivou", kaže Enver Kazaz, analitičar iz Sarajeva.

Na pitanje šta očekuje u Predsjedništvu nakon što je Željko Komšić preuzeo palicu, kratko odgovara - ništa.

"Mislim da je Komšić na međunarodnom planu potpuno izoliran. On jedino može govoriti izbjeglicama iz BiH u inostranstvu. To je rezultat politike u kojoj se direktno sukobljava sa puno jačom hrvatskom diplomatijom. On je trenutno najradikalniji u zastupanju bošnjačkih političkih interesa. Rad Predsjedništva BiH će u narednom periodu biti obilježen sukobima", rekao je Kazaz za "Nezavisne".

Branimir Galić, novinar Hrvatskog medijskog servisa (HMS), kaže da se aktuelni saziv Predsjedništva BiH može nazvati "preslikom" prethodnog, a da je hrvatska strana u BiH i dalje bez legitimno izabranog člana Predsjedništva BiH.

"Bećirović zastupa stavove izuzetno bliske politikama koje je zastupala SDA s partnerima, baš kao i kolega mu Komšić. Također, vidljive su iskre na relaciji Cvijanović - MIP BiH, baš kao što je to bilo između Milorada Dodika i Bisere Turković. Jedina važnija stvar ove godine od Predsjedništva BiH zapravo je bilo utvrđivanje prijedloga proračuna institucija BiH koji je usvojen u rekordnom roku", kazao je Galić, koji je pohvalio posjetu Cvijanovićeve Zagrebu, ali i njeno obraćanje Savjetu bezbjednosti UN.

"Tada je poručila da BiH treba biti u rukama njenih građana, a ne neizabranih stranaca koji donose despotske dekrete prema svojim željama i sklonostima", ističe Galić, koji, govoreći o očekivanjima za Željka Komšića, očekuje daleko radikalniji pristup predsjedavanju u Predsjedništvu i zloupotrebi te pozicije.

"Očekujem nastavak izazivanja konflikata sa susjednim zemljama (Hrvatskom i Srbijom), ali i za proklamiranje unitarističke propaganda. Također, očekujem da će na dnevni red stavljati odluke zbog kojih bi gospođa Cvijanović mogla biti preglasana (uz pomoć Bećirovića), te se ne bih iznenadio da u mjesecima koji su pred nama bude još više posebnih sjednica NS RS po njenom zahtjevu", rekao je Galić.

On zaključuje da ni na međunarodnom planu neće biti učinjeno gotovo ništa jer je, tvrdi, i "međunarodna zajednica shvatila da je Komšić personifikacija problema koji kroz izmjene Izbornog zakona BiH treba riješiti i onemogućiti".