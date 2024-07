Šta se može očekivati od predstojeće predizborne kampanje u BiH?

BANJALUKA, SARAJEVO - Bitka za glasove, ona zvanična, počinje za nešto više od mjesec dana, a sve već ukazuje na to da će lokalne teme pasti u sjenku niskih udaraca između političkih rivala.

Nezvanično, kampanja je već počela, a možda bi se moglo reći i da nikada nije ni završena. Proteklih sedmica su se, međutim, aktuelni grado/načelnici, koji love novi mandat, više nego ikad prihvatili posla i "sišli među narod".

Politikolog Mihajlo Mašić kaže da smo svjedoci da u Bosni i Hercegovini izborna kampanja počinje mnogo ranije nego što je zakonski predviđeno.

"Kako na parlamentarnim, tako i na lokalnim izborima, sve je češći slučaj da se politički poeni prikupljaju u obračunima sa političkim protivnicima, niskim udarcima i vrijeđanjem. Posebno je to zastupljeno u vrijeme lokalnih izbora, jer svi akteri poznaju druge aktere iz svoje lokalne zajednice, a nerijetko imaju neraščišćene račune iz prošlosti", ističe Mašić za "Nezavisne novine".

U suštini, kako dodaje, lični interes je glavni motiv prljave kampanje i podmetanja, iako se većina kandidata poziva na birače, na priče o dobrobiti građana i brigu o lokalnoj zajednici.

"U posljednje vrijeme imamo jedan novi trend, koji postaje sve popularniji, posebno nakon lokalnih izbora 2020. kada je Draško Stanivuković postao gradonačelnik Banjaluke, gdje kandidati koriste društvene mreže da prikažu svaki svoj korak i tako pokupe simpatije građana. Stanivuković je pokrenuo takav trend i danas postoje brojni političari u Srpskoj koji slijede njegov primjer", kaže Mašić, koji ne misli da će prljava kampanja prestati u narednom periodu, ali se svakako nada da će na neki način doći do maksimalnog smanjenja takvih stvari.

Politikolog Milica Marić kaže da uvođenjem novog izbornog sistema i ne možemo baš porediti sljedeće i prethodne izbore od prije četiri, osam, 12 godina.

"Nažalost, mi kao društvo ne možemo pobjeći od toga da se pred same izbore pokreću pitanja lokalnih problema, što je jeftino prikupljanje glasova. Velika manipulacija samo u par mjeseci pred izbore, nažalost, dovoljna je da se zamažu oči građanima lažnim obećanjima da će riješiti ključne probleme", navodi Marićeva za "Nezavisne novine".

Kako dodaje, uvođenjem novog izbornog sistema stvara se veća mogućnost za plasiranje kvalitetnijeg kadra i nadanje da će narod podržati stranu koja istinski ima želju i volju za boljitak, kako na lokalnom nivou, tako i na državnom. Naravno da, dodaje, oba nivoa zavise jedan od drugog.

"Jedina sličnost sa prethodnim izborima jeste mogućnost da dođe do prikupljanja jeftinih glasova kroz iznošenje 'prljavog veša' one druge strane, što je, nažalost, na našoj političkoj sceni svakodnevica. Sve dok je to mogućnost, a možda jedini način prikupljanja glasova, ne možemo očekivati boljitak ni u izbornoj godini, a ni nakon nje", naglašava Marićeva.

Novinar Radoš Krstojević poručuje: ne samo da će niski udarci zasjeniti lokalne teme, već je to uveliko počelo.

"Do sada su rijetki potencijalni kandidati u Srpskoj koji ne hvale sebe, a usput kude svoje protivkandidate. To je nešto što drži politički sistem i izborne procese godinama, i nešto na šta su građani očigledno pristali, jer svi oni osluškuju šta će se sljedeće objaviti iz nečijeg ličnog života", kaže Krstojević.

U svemu tome, kako dodaje, političari jako dobro znaju da je lakše izaći u javnost i iznositi unaprijed smišljene teze o nekome, nego se pojaviti pred građanima i reći da će dobiti rješenje za njihove potrebe ili probleme.

"Banjaluka je čist primjer toga. Imali smo nedavnu izjavu aktuelnog gradonačelnika koji je, ako se ne varam, rekao da su ispunili sve što su obećali i zaista je ispunio neke stvari koje je obećao, a nisu oni drugi, a onda odgovor predsjednika Republike Srpske da nije urađeno ništa. Dakle, ako stavimo po strani šta je zaista i koliko učinjeno, vidimo da je najveći fokus na 'to smo uradili dok sam ja ovdje', te na onome 'a šta ste dobili prije nego što smo mi došli'", kaže Krstojević.

