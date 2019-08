Šta se može očekivati u NS RS u slučaju traženja izjašnjavanja?

​BANJALUKA - Dok predstavnici vladajuće većine u RS očekuju da inicijativa Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH, o blokadi institucija i vraćanju nadležnosti bude podržana u Narodnoj skupštini (NS) RS, u opoziciji ističu da je njihova podrška uslovna.

Podsjećanja radi, Dodik je, nakon što su druga dva člana Predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić po drugi put blokirali izbor Zorana Tegeltije za mandatara Savjeta ministara BiH dok ne bude usvojen Godišnji akcioni plan za članstvo u NATO, zaprijetio da će od Narodne skupštine RS zatražiti blokadu institucija i vraćanje nadležnosti.

Njegovu najavu sazivanja sjednice NS RS su, očekivano, podržali i ostali funkcioneri vladajuće koalicije, među kojima je i Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini, koji je izjavio da Džaferović i Komšić ucjenjuju RS, a da Dodik samo brani volju birača u RS. Konstatovao je da su Komšić i Džaferović prekršili ono što su potpisali i time onemogućili formiranje vlasti u skladu sa sporazumom koji je sklopljen uz saglasnost EU.

"Oni su izigrali povjerenje građana, partnera i EU. Sada je definitivno izašlo na vidjelo ko je odgovoran za neformiranje vlasti u BiH i ko urušava funkcionisanje BiH", naglasio je Žunić.

Petar Đokić, predsjednik SP-a, je istakao da su Džaferović i Komšić isključivi krivci što nije formiran Savjet ministara i što BiH može da sklizne u krizu. Dodao je da NS RS i Vlada RS daju punu podršku Dodiku u njegovim aktivnostima.

"Niko ne treba sumnjati da li će Dodik za to imati podršku u Srpskoj, a ako bi to trebalo da provjeravamo kod građana - dobiće je i kod građana. Zato je ovo trenutak u kojem oni moraju da djeluju ozbiljno i da koriguju svoj stav", naglasio je Đokić.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, naglasio je da su Džaferović i Komšić tako djelovali jer ih je strah, te tvrdi da oni nemaju nikakav ucjenjivački kapacitet.

"Komšić i Džaferović znaju da su krivi za blokadu zajedničkih institucija, a nesposobni su da formiraju vlast u FBiH. Sva odgovornost je na njima i sav loš scenario od njih dvojice", rekao je Stevandić.

Boran Bosančić, generalni sekretar Demosa, rekao je da RS na osnovu Ustava BiH ima svoja ovlaštenja i određeni stepen samostalnosti.

"Formiranje vlasti na osnovu pariteta je stvar izborne volje. Zna se ko je pobjednik izbora u Srpskoj i ne treba prihvatiti ništa mimo toga jer bi time bila ugrožena i RS", rekao je Bosančić.

Što se tiče opozicije, u SDS-u kažu da će podržati Dodikov zahtjev uz jedan uslov, dok u PDP-u ističu da još nisu donijeli odluku hoće li uopšte učestvovati na radu te sjednice.

Miladin Stanić, šef Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini RS, kaže da se Dodik igra riječima i građanima RS, te da nema iskrenu namjeru da blokira ili vrati nadležnosti.

"Mi ćemo ga podržati ako nam obeća da će u onom što potegne pred Skupštinom ovog puta istrajati i ići do kraja", kaže Stanić, dok Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, kaže da se Dodik u ranijim sličnim situacijama povlačio i da daje bombastične izjave.

"Što se tiče NS RS tek kad vidimo materijale i šta se u njima nalazi donijećemo odgovarajuće odluke", rekao je on i dodao da politika hazarderstva i sukoba ne vodi bilo kakvom napretku.

Dodik je juče rekao da RS nema potrebu za avanturizmom te da će se samo raditi na poštivanju Dejtonskog sporazuma.

"Naši potezi neće biti mimo Ustava i tražićemo da se afirmiše ustavna struktura u BiH onako kako to tamo piše, a ne kako je to neko nasiljem nametao", naglasio je. Prema njegovim riječima, u Narodnoj skupštini će biti predloženo na koji način treba da se to riješi. Dodao je da će se razgovarati s faktorima u BiH i u prvoj fazi predložiće im neke mjere za koje misli da treba da se dogovore.

"Mi ćemo kao Skupština predložiti razgovore Parlamentu FBiH i predložićemo ostalim konstitutivnim narodima da se razgovara. Mi ćemo predlagati povlačanje sporazuma o vojsci, sudu i tužilaštvu, indirektnim porezima i sve ono što su nametnuli visoki predstavnici i u to ne treba niko da sumnja", poručio je Dodik.

"Dosadilo nam je maltretiranje koje dolazi iz Sarajeva, dosadile su nam sve te izgubljene šanse koje smo mogli da pretvorimo u dobre šanse, mnogi pregovori koji su jalovi i ničemu ne doprinose. Gubite vrijeme, odlazite na sastanke, dogovarate se i na kraju od toga nema ništa", rekla je Željka Cvijanović, predsjednica RS, i dodala da institucije Srpske povodom blokade koja dolazi iz političkog Sarajeva mogu donijeti svaku važnu odluku kojom bi zaštitile Republiku, institucije i građane.

Radovan Višković, premijer RS, rekao je da Srpska može normalno da funkcioniše, ali da se neće nikada odreći sredstava koja joj FBiH uzima i RS to knjiži kao neku ušteđevinu u banci.

"Ovo što nam rade iz Sarajeva možda je i dobro da nas malo osvijeste i da mi planiramo svoj život i bez te BiH. Nama ta BiH treba kao država koliko je njihov interes da se mi nađemo tu. Ako oni smatraju da nije u interesu BiH da Republika Srpska tu bude, mi im želimo svu sreću na tom putu", rekao je Višković.

Iz ambasada SAD, Velike Britanije, Njemačke, Italije i Francuske saopšteno je juče da su formiranje vlasti i nastavak napretka prema reformama koje su u skladu s postojećim ciljevima i opredjeljenjima vanjske politike ključni su naredni koraci za BiH i njenu budućnost. Dodaju da odluka o odgađanju sjednice Predsjedništva BiH ističe potrebu za kompromisom i izgradnjom konsenzusa između političkih stranaka i lidera u BiH. Delegacija EU i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH podržavaju ovu izjavu.

Dodik: Razumio sam Komšićevu izjavu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je veoma dobro razumio posljednju izjavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i da tako rade oni koji su ranije nešto oteli, pa sad to opljačkano brane.

Povodom Komšićeve izjave da će svako ko pokuša da otme nadležnosti od BiH završiti u Hagu ili pod zemljom, Dodik ga je pozvao da pokaže gdje u Ustavu i u Dejtonskom sporazumu piše o tim nadležnostima za vojsku i pravosuđe. Dodik je rekao da Komšić, zajedno s OHR-om, koji se stavio na njihovu stranu, tvrdi da on (Dodik) nešto prijeti.

"A to što Komšić kaže da svi oni koji nešto pokušaju, kao što sam ja nešto najavio, završe u zatvoru ili pod zemljom, to nije nikakva prijetnja. Naravno, ja sam to veoma dobro razumio", poručio je Dodik.

Predsjednica RS Željka Cvijanović poručila je Komšiću da nikome ne prijeti, jer to ne bi bilo dobro za BiH i za priču o suživotu koje u političkom Sarajevu kao promovišu. Udruženje građana "Istočna alternativa" Republike Srpske smatra da bi trebalo sankcionisati Komšićev govor mržnje i, kako su ocijenili, ostrašćenom srbomrscu zabraniti ulazak u RS.