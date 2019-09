Šta znači smjena Boltona za zapadni Balkan

VAŠINGTON, BANJALUKA - Džon Bolton, savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD i autor ideje o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, više se ne nalazi na toj funkciji.

Njega je otpustio Donald Tramp, američki predsjednik, nakon propasti dijaloga između SAD s jedne strane i talibana i avganistanske vlade s druge strane o uslovima za povlačenje američke vojske iz te zemlje.

S druge strane, Bolton kaže da je on u ponedjeljak veče ponudio ostavku američkom predsjedniku, na šta mu je ovaj predložio da razgovaraju sutra. On je to napisao na svom Twitteru, nakon što je Tramp izjavio da je on Boltonu predložio da podnese ostavku.

Iako je arhitekta ideje o razmjeni teritorija na Balkanu otpušten, nekoliko poznavalaca prilika američke spoljne politike smatra da sama ideja o razmjeni teritorija još nije uklonjena sa stola, mada je sada nešto manje izvjesno da bi se mogla ostvariti.

"SAD su i dalje principijelno pri stavu da će podržati svako rješenje o kojem se dogovore Srbi i Albanci. S obzirom na to da je Bolton tu ideju iznio prošle godine, ovaj američki stav uključuje i to kao potencijalno rješenje", kaže jedan od poznavalaca.

Drugi naglašava da će Majk Pompeo, američki državni sekretar, koji je nedavno imenovao Metjua Palmera, zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD, za svog specijalnog izaslanika za zapadni Balkan, podržati sve ono što može dovesti do napretka dijaloga. Naglašava da Palmer možda neće insistirati na toj ideji, ali joj se neće ni suprotstaviti ako se strane o tome dogovore.

"Zapadni Balkan nije toliko visoko na listi prioriteta SAD, ali Pompeo će uzeti sve što je u mogućnosti a što će Trampu donijeti neki spoljnopolitički poen. Tramp se želi predstaviti kao neko ko je uspješan u postizanju dogovora i Pompeo je dobio zadatak da mu pronađe dogovore koje Tramp može iskoristiti kako bi se potvrdio kao neko ko rješava probleme u svijetu i postiže dogovore", kaže drugi poznavalac.

Podsjećamo, "Nezavisne" su već u nekoliko navrata pisale o tome da je nekoliko zemalja EU, uključujući i Njemačku, protiv ideje o razmjeni teritorija između Beograda i Prištine, ali da je nekoliko evropskih zemalja, uključujući Austriju i Italiju, i dalje otvoreno za tu mogućnost. Inače, američki mediji i analitičari Boltona vide kao tvrdolinijaša i zagovornika ratova i rješavanja problema oružanim intervencijama, pa s te strane ocjenjuju da se Tramp i njegov tim opredjeljuju za mekši pristup rješavanju globalnih problema poput avganistanskog rata, sjevernokorejskog nuklearnog programa ili iranskog sporazuma o nuklearnom oružju.