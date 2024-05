Stanarević nakon napuštanja Demosa: Bilo bi glupo da iz Malage idem u Seltu

Prelazim u SNSD, najveću stranku u Republici Srpskoj.

Izjavio je to odbornik u Skupštini grada Banja Luka, Slobodan Stanarević za ATV.

Stanarević ističe da, odluka da napusti DЕMOS, stranku kojoj je dao mnogo, nije došla preko noći.

"Moja odluka nije bila ishitrena i nije donesena preko noći. To je trajalo jedan duži period. Nije bilo lako to uraditi, jer ipak sam ja bio tu od osnivanja DЕMOS-a i dao sam pun doprinos u razvoju te stranke, kako od ličnih sredstava, tako ljudstva i ostalog. To je išlo sve do jednog trenutka, kada sam vidio da sam smetnja stranci, ne znam iz kojih razloga. Osobu koja ima najveći broj glasova na prošlim izborima, smijenite sa mjesta predsjednika Gradskog odbora. Također, iako sam imao najviše glasova, nisam bio na listi za predstojeće izbore. Onda shvatim i vidim, da mi tu više nije mjesto. Nije bilo ružnih riječi, razišli smo se kao prijatelji. Ja sam izabrao svoje, oni svoje staze", kaže Stanarević.

Stanarević ističe da u SNSD za njega ima mjesta, te je naglasio da će već na narednoj Skupštini grada nastupati u Klubu odbornika nove političke opcije.

"Nastavljam dalje, prelazim u SNSD, najveću stranku u Republici Srpskoj. Što bi se fudbalski reklo, bilo bi glupo da idem iz Malage u Seltu, nego iz Malage u Real. Smatram da u Gradskom odboru u Banjoj Luci, ima prostora za mene. Pored svih likova koje SNSD posjeduje, smatram da fali tip poput mene. Tu je presudilo mnogo faktora. Imam dosta prijatelja u toj opciji. Politika koja se vodi na višem nivou, odgovara mom gledanju stvari. Obavio sam razgovore sa GrO SNSD Banja Luka, ali sam razgovarao i na višem nivou. Već na narednoj Skupštini, nastup u Klubu odbornika SNSD", jasan je Stanarević, prenosi Avaz.

