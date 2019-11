Stanić: Dodik se stavio protiv srpskog naroda

BANJALUKA – Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je da se današnjom odlukom Predsjedništva BiH o ANP-u Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, otvoreno stavio protiv srpskog naroda

"Svojim pristankom da Republiku Srpsku odvede u NATO Milorad Dodik se otvoreno stavio protiv Srpskog naroda i pokazao da je spreman učiniti sve zarad malo vlasti", izjavio je Stanić.

Stanić kaže da je Dodik danas potvrdio da mu je, ako treba, prihvatljivo i da promijeni i vjeru zarad vlasti.

Stanić je rekao on već duže vremena najavljivao da će Dodik učiniti ovakav potez, ističući da je Dodik ucijenjen čovjek.

"On zna da je učinio mnogo loših stvari prema Republici Srpskoj i prema partnerima iz svijeta i on je bio primoran da to uradi. On je ucijenjena glava i on je danas razmišljao 'ili pukovnik ili pokojnik'", naveo je Stanić.

On poručio da ovako velika izdaja Srpskog naroda neće proći nekažnjeno.

"Nije srpski narod zaboravio šta je u Otadžbinskom ratu NATO uradio našem narodu u Republici Srpskoj i Hrvatskoj, a nakon toga i u Srbiji", kazao je Stanić.